Эксперт объяснила, как понять, что ребенку нужна помощь логопеда

14 ноября мир отмечает Международный день логопеда. О том, когда ребенку может понадобиться помощь специалиста, какие трудности он может преодолеть с помощью логопеда и где получить такую помощь, рассказала заместитель директора Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ольга Егупова.

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В Москве помощь детям оказывают более 3500 логопедов, работающих в школах и детских садах. Эти специалисты входят в состав службы психолого-педагогического и социального сопровождения и помогают детям с различными нарушениями речи — от незначительных до более серьезных. Логопедическая помощь охватывает широкий спектр задач, начиная с коррекции произношения и слухового восприятия звуков и заканчивая решением более сложных речевых проблем.

Первоначально логопед проводит диагностику, чтобы оценить степень нарушений, после чего назначается индивидуальный курс занятий. Также специалисты дают рекомендации родителям и педагогам по вопросам речевого развития детей.

Егупова подчеркнула, что, если ребенок к началу школы неправильно произносит звуки, путает слоги или испытывает трудности с запоминанием стихов и пересказом текста, стоит обратиться к логопеду. В школьном возрасте помощь логопеда нужна, если учащийся сталкивается с трудностями при чтении, не понимает смысл прочитанного или делает много ошибок при письме.

Родители, заметившие у ребенка проблемы с устной или письменной речью, могут обратиться за углубленной диагностикой в рамках психолого-педагогического консилиума своей школы. Такая диагностика поможет точно определить степень нарушений и частоту необходимых занятий, которые могут быть как индивидуальными, так и групповыми.

Если диагностика выявит выраженные речевые нарушения, школа может порекомендовать родителям обратиться в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Москвы, где специалисты определят необходимость создания специальных условий для обучения ребенка. В заключении комиссии будет указан перечень коррекционных мероприятий, включая использование адаптированной программы обучения и помощь учителя-логопеда, резюмировала Ольга Егупова в интервью «Вечерней Москве».

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