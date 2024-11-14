Психолог назвал четыре признака компьютерной зависимости

Игромания сегодня стоит в одном ряду с наркоманией и алкоголизмом, считают специалисты. Компьютерной зависимости очень подвержены дети. И игнорировать это опасно, рассказала «Клопс» калининградский клинический психолог Лариса Першина.

Подростки, сверх меры захваченные виртуальными развлечениями, теряют интерес к реальной жизни. Нередко психика становится нестабильной, развивается эмоциональная заторможенность, прокомментировала специалист.

«У таких детей плохая успеваемость в школе, вялое настроение, отсутствует желание гулять и заниматься спортом или творчеством», — обратила внимание Першина.

Признаки компьютерной зависимости

Отсутствие интереса к другим увлечениям; Отказ от личной гигиены и даже от еды; Потеря контроля за временем, проведённым у компьютера; Утрата контакта с родителями, общение сводится к минимуму.

Чаще интернет-зависимости подвержены неуверенные в себе школьники с низкой самооценкой, имеющие комплексы или застенчивые от природы.

«Виртуальная игра даёт возможность уйти от реальности, выразить свои желания, почувствовать себя значимым, сильным, получить новые эмоции», — пояснила психолог.

Но ребёнок со слабой психикой может при этом потерять контроль над ситуацией, даже стать агрессивным и склонным к насилию, предупредила Першина.

При игромании необходима комплексная терапия: мама, папа, ребёнок и психолог. Родителям надо быть готовыми, что придётся менять режим дня и заново налаживать эмоциональную связь, а также помогать сыну или дочери переключаться на другие интересы.

«Лечение компьютерной зависимости у детей сложное и может длиться целый год», — отметила Лариса Першина.

Психолог рассказал, как понять, что ребёнка буллят в школе.