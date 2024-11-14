Как взрослым детям позаботиться о пожилых родителях

Родители окружают своих детей теплотой и заботой с самого их рождения. Однако с годами уже пожилым мамам и папам нужна поддержка. Как взрослым детям принять перемены в семье и стать надежной опорой для старших родственников, рассказала медицинский психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра московского Департамента труда и социальной защиты населения Армине Саргсян.

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По словам эксперта, один из самых главных принципов, который следует усвоить — с годами роли в семье не меняются. Пожилые родители остаются родителями, а взрослые дети — детьми.

Никакой смены ролей нет и быть не может, изменения касаются выполняемых функций и собственного отношения к ситуации: если раньше готовкой и уборкой в основном занималась мама, а дочь помогала, то теперь наоборот. Выросшим детям следует помнить, что их родители — взрослые сформировавшиеся личности, со своим мнением и взглядами на жизнь. Поэтому и относиться к ним нужно с уважением, обязательно соблюдая личные границы, — сказала Армине Саргсян.

Порой людям сложно принять то, что родители уже не молоды и нуждаются в поддержке. Эксперт советует детям в этой ситуации проявить мудрость и гибкость.

Важно наполнить общение с родителями позитивом: рассказывайте о себе и своих достижениях, обсудите их любимое хобби и предложите заняться им вместе. Чаще шутите. И самое главное — стройте совместные планы на будущее, чтобы у близкого был стимул как можно дольше оставаться активным, — отметила Армине Саргсян.

Психолог дала и другие рекомендации, как стать опорой пожилым родителям и сохранить гармонию в семье.

Максимум самостоятельности

Людям в возрасте необходимо как можно дольше оставаться самостоятельными. Повседневные дела будут держать их в тонусе и дадут почувствовать собственную значимость для семьи. Поэтому не стоит перекладывать все обязанности на себя, нужно лишь помогать. Например, пусть бабушка протрет пыль с небольшого комода и прикроватных тумбочек, а высокие шкафы возьмите на себя.

Отказ от гиперопеки

Не стоит контролировать каждый шаг любимого родственника, даже из лучших побуждений. Он может воспринять это как признак недоверия, сомнения в его силах, что снизит самооценку близкого и испортит ваши отношения.

Активность каждый день

Желательно, чтобы пожилой родственник регулярно занимался спортом и творчеством. Посильная физическая активность укрепит здоровье, зарядит бодростью. Рисование, лепка, рукоделие и прочие занятия поддержат когнитивные функции. К тому же, всем этим можно заниматься вместе с близким человеком, что определенно укрепит ваши отношения.

Теплые мотивирующие слова

Не забывайте хвалить родного человека за маленькие победы. Например, он каждый день делает зарядку, даже когда нет желания. Или разгадывает кроссворды, тренируя память и мышление. Приводите примеры из прошлого, где близкий стойко перенес жизненные трудности и вышел победителем. Воспоминания о таких достижениях придадут ему силы и веру в себя.

Забота — в том числе о себе

В то время, когда в семье меняется привычный уклад, специалист советует избегать ситуаций, которые могут ухудшить настроение и вызвать стресс.

Следует ограничить просмотр новостей и драматических фильмов, меньше общаться с токсичными людьми. Чаще гулять на свежем воздухе и стараться высыпаться. Подойдут техники психологического расслабления: медитация, дыхательные упражнения, релаксационные практики. Если это не помогает, стоит обратиться к психологу — специалист поможет разобраться со своим эмоциональным состоянием и найти новые точки опоры.

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