Детский сад без стресса: нормативы, режим дня и адаптация

Социализация ребенка начинается с детского сада, там же он приступает к получению системного образования, которое продолжится в школе. Выбирая детский сад, родители часто сталкиваются с новыми для себя вопросами. Как организовано пребывание в саду, сколько детей должно быть в группе и что нужно, чтобы можно было спокойно оставлять малыша. Рассмотрим нормы, которые должны соблюдаться в группах детских садов, а также обсудим, что важно учитывать родителям

Наполняемость групп в детском саду

Организация работы детских садов во многом регулируется Санитарно-эпидемиологическими правилами. Норма детей в группе в детском саду по СанПиН предполагает, что на ребенка до трех лет необходимо 2,5 кв. м, а на ребенка от трех до семи лет — 2 кв. м площади игровой комнаты. Тогда детям достаточно пространства для игр и занятий, а еще снижается вероятность распространения инфекций.

С учетом этих параметров можно рассчитать, сколько детей в группе в детском саду должно быть по СанПиН, разделив общую площадь игровой комнаты на 2,5 для малышей и на 2 для детей постарше.

Однако если речь идет о так называемых комбинированных группах, то есть тех, в которых есть еще и дети с ограничениями по состоянию здоровья, то здесь уже учитываются и другие нормативы. В них берется за основу не только необходимый метраж помещения, но и потребности детей. Скажем, для детей до трех лет количество малышей в группе не должно превышать десяти, среди них с ограничениями по здоровью — не больше трех. Такие дети в силу возраста или особенностей развития нуждаются в повышенном внимании и уходе, и небольшая группа позволяет воспитателям уделять каждому ребенку больше времени.

Продолжительность пребывания

Она зависит от типа учреждения и группы. Обычно дети проводят в детском саду около 8–10 часов в день, что соответствует рабочему времени большинства родителей. В группах полного дня дети могут оставаться 10,5–12 часов в день. Группы продленного дня работают 13–14 часов. В них предусмотрены все условия для полноценного пребывания: занятия, прогулки, питание несколько раз в день, а также тихий час.

Для семей, у которых нет необходимости оставлять ребенка в детском саду на весь день, предусмотрены группы кратковременного пребывания — до пяти часов в день. Такие группы обычно предлагают образовательные и развивающие занятия без обязательного сна и с одноразовым питанием. Это хороший вариант для родителей, которые работают неполный день или хотят постепенно адаптировать ребенка к коллективу.

Для детей родителей, работающих посменно или в ночное время, существуют и круглосуточные группы. Они не так распространены, как обычные, но тоже обеспечивают необходимый уход и позволяют родителям совмещать работу с воспитанием детей.

Режим дня и образовательные программы

Режим дня — это основа жизни ребенка в детском саду. В него входят утренние занятия и игры, прогулки, обед, тихий час, послеобеденные занятия и вечерние игры. Режим помогает адаптироваться к новой среде, развивает чувство времени, дисциплину и организованность. Каждой возрастной группе соответствует свой режим, который учитывает физиологические и психологические потребности детей. Так, для младшей группы больше времени отводится на игры и отдых, а для старшей — на обучение и подготовку к школе. Рекомендуется, чтобы дневной сон у малышей длился не меньше трех часов в день, у детей постарше — около двух с половиной часов.

Однако есть и общие рекомендации по режиму. Все дети должны проводить на свежем воздухе по три часа в день независимо от возраста.

Детский сад обеспечивает также образовательную и воспитательную программы. Все дошкольные учреждения России обязаны следовать Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), который регламентирует содержание программ и организацию процесса обучения.

Программы детских садов охватывают физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие. Важно, чтобы ребенок не только получал знания, но и развивал свои коммуникативные навыки, учился взаимодействовать с окружающими, а также заботиться о себе и других.

А зачем нам детский сад?

Обязательных требований посещать детский сад у нас в стране нет. Напротив, мест в яслях и детских садах чаще всего не хватает, и в обязанности муниципалитета входит найти и предоставить место для ребенка, если родители заявляют о такой необходимости.

Помимо очевидной возможности для обоих родителей вернуться к работе, есть и другие плюсы того, что малыш ходит в детский сад. Там он учится общаться с ровесниками, разрешать конфликты и находить друзей. Детский сад обеспечивает системное развитие ребенка, которое довольно трудно самостоятельно организовать дома. Воспитатели, работая по образовательной программе, помогают ребенку развивать мышление, память, внимание, координацию движений. Уделяется внимание физическому развитию: помимо основной физкультурной программы, многие детские сады предлагают дополнительные занятия разными видами спорта. Часто детям, которые в этом нуждаются, предоставляется возможность заниматься с логопедом. Особенно важен последний год перед школой, который полностью нацелен на то, чтобы подготовить будущего первоклассника к новым задачам и условиям.

Адаптация к детскому саду

Каждый ребенок переживает адаптацию по-своему. Для одних она проходит практически незаметно, другие могут переносить ее тяжело. Дети младшего возраста (полтора-два года) могут дольше привыкать к детскому саду, так как для них разлука с родителями особенно сложна, а для детей трех-четырех лет и старше процесс пойдет легче, так как они уже имеют опыт общения и игры с другими детьми. Но универсальных показателей не существует.

Родители могут определить, что процесс адаптации проходит успешно, по следующим признакам:

Малыш спокойно идет в детский сад и с радостью возвращается домой. Он меньше плачет при расставании и быстрее переключается на игровые или учебные занятия. Он начинает активно взаимодействовать с другими детьми, участвует в играх и общих мероприятиях. Его сон и аппетит приходят в норму, он становится более эмоционально уравновешенным.

Адаптация часто делится на три основных периода:

Острый период — это первые дни посещения детского сада. У ребенка может наблюдаться повышенный уровень тревожности и стресса. Он может капризничать, плакать при расставании с родителями, отказываться от еды и игр. Обычно острый период длится от одной до двух недель. Период переходной адаптации — ребенок уже немного привык к новому окружению, но его эмоции все еще нестабильны. Может сохраняться беспокойство, а поведение меняться от уверенного к неуверенному. Этот период может длиться от трех недель до нескольких месяцев. Период устойчивой адаптации — ребенок окончательно привыкает к распорядку детского сада, начинает активно участвовать в групповых занятиях, проявлять интерес к новым знаниям и друзьям. Он становится более самостоятельным и эмоционально стабильным.

Как помочь ребенку адаптироваться

Родители могут облегчить процесс адаптации ребенка к детскому саду.

1. Положительный настрой

До начала посещения сада стоит рассказывать ребенку о том, как интересно и весело будет в новом месте. Можно вместе читать книги про детский сад, показывать ребенку картинки или видео, где дети занимаются интересными вещами.

2. Постепенное привыкание

В первые дни желательно оставлять ребенка в детском саду на короткие периоды времени, постепенно увеличивая продолжительность его пребывания. Это поможет ребенку привыкнуть к новым условиям без резкого стресса.

3. Ритуалы прощания

Для ребенка важно чувствовать уверенность в том, что родители обязательно вернутся. Простой ритуал прощания, при котором родитель обязательно напомнит ему об этом, поможет ребенку легче пережить момент разлуки.

4. Поддержка семьи

В период адаптации ребенок может быть капризным, беспокойным, сильнее уставать. Это нормальная реакция на стресс. Родителям нужно проявлять терпение, больше времени проводить с ребенком, говорить с ним о его чувствах и поддерживать позитивный настрой.

Детский сад закладывает основу для дальнейшего развития и социализации ребенка. Поэтому важно, чтобы родители поддержали ребенка на всех этапах адаптации. А знание норм и стандартов, необходимых для комфортного пребывания ребенка в детском саду, поможет им отследить, как соблюдаются интересы малыша.