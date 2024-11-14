Родители чаще всего нагружают школьников спортом и творчеством

Образовательная платформа Учи.ру провела исследование, чтобы выяснить, как родители учеников 1-4 классов распределяют бюджет на дополнительные занятия, а также узнать их мотивы и оценить занятость школьников во внеурочное время. Так, тройка самых популярных внеурочных активностей выглядит следующим образом: спортивные секции (58%), творчество (39%), иностранные языки (32%). Внешкольными кружками и секциями особенно загружены четвероклассники — 18% занимаются 6-7 раз в неделю.

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«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

58% родителей отдают детей в спортивные секции — занятия спортом одинаково востребованы в каждом классе начальной школы. Детские творческие кружки выбирает 39% взрослых. При этом родители первоклассников и третьеклассников активнее записывают детей в творческие кружки — доли пользователей в разбивке по классам составили 43 и 44% соответственно. 32% респондентов водят своих детей на языковые курсы. Иностранные языки становятся особенно актуальны в 3-4 классе: их выбирают 42 и 36% соответственно. Четвертое и пятое место разделили между собой дополнительные занятия по робототехнике и шахматные кружки (по 18%).

Примечательно, что шахматы, наоборот, наиболее популярны среди родителей 1-2 классов — их выбирают 20 и 21% респондентов соответственно.

Большинство школьников 1-4 классов заняты на дополнительных занятиях от 3 до 5 дней в неделю (от 43 до 57% в зависимости от класса). Особенно загружены четвероклассники: 18% из них посещают дополнительные занятия 6-7 раз в неделю.

В ходе опроса аналитики выяснили, почему именно спорт, творчество и иностранные языки наиболее востребованы у родителей младшеклассников. Так, 85% родителей выбирают спортивные секции для физического здоровья ребенка. Среди прочих мотивов: интерес ребенка к занятиям (45%), дисциплина и выплеск энергии (по 33%), желание занять школьника чем-то полезным (28%). При этом участие в соревнованиях или приобретение конкретного навыка интересует только 10% родителей.

Основная мотивация к творческим занятиям — желание, чтобы ребенок занимался тем, что ему нравится, так отвечают 71% респондентов. 49% поддерживают школьника в раскрытии его талантов, а 36% хотят развить моторику и усидчивость. 31% видят в творческих занятиях возможность повысить конкурентоспособность ребенка в будущем, а 26% движет мотив занять его чем-то полезным.

Ключевые причины выбора языковых курсов: конкурентоспособность ребенка (61%), помощь в учебе в будущем (50%) и базовое знание языка уже в начальной школе (50%). 25% родителей говорят, что цель дополнительных занятий по иностранному языку — помочь школьнику в обучении уже сейчас. 12% взрослых — преимущественно родители четвероклассников — стремятся таким образом повысить успеваемость ребенка, а 9% — занять его чем-то полезным.

Анализ расходов родителей на внеурочные активности детей показывает, что чаще всего до 15 тысяч рублей в месяц готовы выделять родители, чьи дети занимаются иностранными языками — 42%. Среди тех, кто отправляет детей на творческие кружки, доля платящих составляет 30%, на спорт — 25%. Среди тех респондентов, чьи дети посещают кружки робототехники, платят за занятия 21%, а среди родителей шахматистов этот показатель равен 17%.

При этом 4% родителей признались, что на спорт выделяют более 15 тысяч рублей. 2% опрошенных столько же тратят на обучение иностранным языкам. Остальные респонденты пользуются бесплатными активностями, но, по данным качественного опроса, отмечают, что вместо финансовых вложений вынуждены тратить значительно больше личного времени, занимаясь с детьми самостоятельно.