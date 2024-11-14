Как выбрать зимний комбинезон для новорожденного: важные советы

Эксперты поделились важными советами по выбору комбинезона для новорожденного ребенка. Обратить внимание нужно не только на бренды.

Во-первых, необходимо определиться с моделью комбинезона. Конверты рассчитаны на детей до 6 месяцев. Такой вариант хорошо сохраняет тепло. Очевидным недостатком такого комбинезона является то, что его хватает на один сезон. Комбинезоны-трансформеры отлично подойдут для малышей до года. В первые месяцы жизни ребенка такую верхнюю одежду можно использовать как конверт, затем в стандартном виде с ножами. Для детей постарше отличным вариантом будут классические модели. У них в комплекте могут быть варежки или топики.

Во-вторых, после выбора модели необходимо выбрать подходящий утеплитель. Не стоит делать акцент на натуральных материалах. В современном мире уже есть множество искусственных утеплителей, которые по качеству не уступают натуральным. К таким материалам можно отнести холлофан, холлофайбер, шелтер, изософт и искусственный лебяжий пух.

В-третьих, обратите внимание на материал верхней ткани. Его основная функция — защищать от ветра и влаги. Наиболее подходящими являются ткани на основе нейлона и полиэстера. Также желательно наличие тефлоновой водоотталкивающей пропитки, которая защищает ребенка от дождя и снега.

В-четвертых, нелишним будет заострить свое внимание на бренде комбинезона. Лидерами являются Reima, ArticLine, CHICCO, Ketch, Zicco и Huppa.

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