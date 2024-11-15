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Психолог Шиманская рассказала, как отучить детей от употребления нецензурной лексики

Доктор психологии Виктория Шиманская дала рекомендации, как отучить детей от употребления нецензурной лексики.

Психолог рассказала, как отучить детей от нецензурной лексики
© РИА Новости
«Правильный подход родителей к данной ситуации убедит школьника перестать использовать нецензурную лексику, но для разного возраста нужен свой метод», — заявила эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

По словам специалиста, ребёнку следует объяснить значение того матерного слова, которое он принёс с улицы или из школы. А потом поинтересоваться, действительно ли он хочет его дальше произносить и использовать при общении.

«И очень часто дети младшего школьного возраста понимают, что они вовсе не хотят произносить то, что по факту означают эти слова», — сказала Шиманская.

Как отметила психолог, такой подход принесёт результат только при условии, что в семье не используют нецензурную лексику.

«В таком случае родитель будет примером для своего ребёнка. Ведь если матерные слова можно произносить взрослым, а ребёнку нельзя, то это не сработает», — добавила психолог.

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Дети
Виктория Шиманская