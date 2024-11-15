Психолог рассказала, как отучить детей от нецензурной лексики

Доктор психологии Виктория Шиманская дала рекомендации, как отучить детей от употребления нецензурной лексики.

«Правильный подход родителей к данной ситуации убедит школьника перестать использовать нецензурную лексику, но для разного возраста нужен свой метод», — заявила эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

По словам специалиста, ребёнку следует объяснить значение того матерного слова, которое он принёс с улицы или из школы. А потом поинтересоваться, действительно ли он хочет его дальше произносить и использовать при общении.

«И очень часто дети младшего школьного возраста понимают, что они вовсе не хотят произносить то, что по факту означают эти слова», — сказала Шиманская.

Как отметила психолог, такой подход принесёт результат только при условии, что в семье не используют нецензурную лексику.

«В таком случае родитель будет примером для своего ребёнка. Ведь если матерные слова можно произносить взрослым, а ребёнку нельзя, то это не сработает», — добавила психолог.

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