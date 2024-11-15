Стало известно, какие предметы будут сдавать школьники на ЕГЭ в этом году

Кроме обязательных ЕГЭ, в этом году школьники часто будут сдавать обществознание (44%), биологию (26%) и английский (23%). Реже выбирают экзамены по литературе (14%), географии (3%) и «альтернативным» иностранным языкам — немецкому, французскому, испанскому или китайскому (1%). Это показало исследование «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Главные факторы, которые влияют на выбор дополнительных экзаменов, — личные интересы и увлечения (78%) старшеклассников, перспективы будущей профессии (59%) и требования университета (55%).

Для 14% учеников важны уверенность в успехе и легкость подготовки. К советам родителей при выборе экзаменов прислушиваются около 12%.

53% десятиклассников уделяют подготовке к ЕГЭ 1–2 часа в день. В 11-м классе время подготовки увеличивается: 43% учеников занимаются 3–4 часа.

Каждый третий школьник предпочитает готовиться к ЕГЭ по вечерам, для 55% время суток не имеет значения — они занимаются по-разному, в зависимости от обстоятельств.

По ночам трудятся над подготовкой к экзаменам только 5% учеников.

Большинство старшеклассников готовятся к экзаменам не только по будням, но каждые выходные: об этом сообщили 48% десятиклассников и 51% учеников 11-х классов. На каникулах готовиться к ЕГЭ планируют 86% учеников.

Наиболее эффективными форматами подготовки старшеклассники считают занятия в онлайн-школе (84%), практику по решению задач (76%) и просмотр обучающих видео (57%).

Каждый второй ученик уверен, что сдать ЕГЭ без дополнительных занятий (репетиторов, курсов, онлайн-подготовки и других) скорее невозможно.

Большинство учеников иногда чувствуют волнение, но справляются. И все-таки 11-классники довольно часто сталкиваются со стрессом — 33% против 22% в 10 классе. Сильные и постоянные стресс и тревога беспокоят 10% 10-классников и 14% выпускников.

Чтобы справиться со стрессом, ученики слушают музыку (67%), общаются с друзьями (51%) и стараются уделять достаточно времени сну (49%).

Ученикам 10-го класса самым сложным в подготовке к ЕГЭ кажется сохранение мотивации (23%) и недостаток времени на отдых (32%). 11-классников также беспокоят сложные предметы и темы (19%) и высокий уровень стресса (19%). Многим мешают заниматься нехватка времени из-за других занятий (65%) и усталость (70%). Каждый третий признается, что сталкивается с прокрастинацией и отвлекается на социальные сети и гаджеты.

Сохранять мотивацию в процессе подготовки лучше всего помогает ощущение прогресса (76%). Для многих учеников также важны перерывы на отдых (37%), планирование и ведение расписания (34%) и похвала и поддержка родителей и друзей (33%).

89% учеников отметили, что родители поддерживают их в подготовке к экзаменам финансово: оплачивают дополнительные занятия. В 10-м классе родители чаще всего выделяют на подготовку к ЕГЭ 6–10 тыс. рублей. В 11-м классе 46% по-прежнему тратят 6–10 тыс., 26% — 11–20 тыс.

56% старшеклассников получают от мамы и папы моральную поддержку, 12% советуются с родителями, чтобы правильно организовать время. Но непосредственно в подготовке родители участвуют редко: всего 3% решают задачи вместе со старшеклассниками или объясняют теорию.

Сопровождать детей после выпуска из школы планируют не так много родителей: 40%, к примеру, не рассматривают переезд, если выпускник решит поступать в другой город. Но 11% хотели бы, чтобы ребенок остался учиться в родном городе, а 7% готовы переезжать вместе с ним.