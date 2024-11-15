В Госдуме объяснили, как воспитать сына настоящим мужчиной

Чтобы воспитать из сына настоящего мужчину, нельзя допускать, чтобы в нем преобладали женственные черты, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что это пагубно отражается на подростках.

Размывание как духовного, так и внешнего облика мужчины, придание ему женственных черт пагубно сказывается, особенно на подростках. Они беззащитны как перед намеренной пропагандой чуждых нам ценностей, так и перед образами популярных исполнителей, особенно корейских и японских. Хрупкие и женственные юноши для тех обществ — многовековая часть культуры, но для нашего это неприемлемо, — пояснил Толмачев.

По его мнению, в России другой культурный код. Как считает Толмачев, мужчина должен быть опорой для близких и защитой для семьи. Поэтому, уверен парламентарий, родителям важно обращать внимание на внешний облик сыновей. Иначе, отметил депутат, равнодушие в этом вопросе может быть воспринято как одобрение.

Депутат Татьяна Буцкая ранее заявила, что государство должно давать ориентиры для сокращения количества разводов в России. Согласно статистике, на 100 браков в одном месяце приходилось 103 развода.