Уход за кожей младенца: советы для заботливых родителей

Радости материнства всегда идут рука об руку с переживаниями. Чихнул ли малыш, появилось ли пятнышко на животике, плохо спал ночью – всё это вызывает беспокойства у мамы. Купание – ещё один довольно волнительный момент у молодых родителей. Помимо того, что это просто страшно (вдруг малыш выскользнет?), часто совершенно непонятно, что же делать потом с кожей малыша – нужен ли крем, молочко или ничего не надо?

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Мы поговорили с сооснователями бренда-экосистемы BRAND FOR MY SON Андрея Шахова и Натальи Юнкевич, о том, каковы же основные правила по уходу за кожей малыша.

Почему важен грамотный подбор

Кожа младенцев является одним из самых чувствительных и уязвимых органов. В первые месяцы жизни она гораздо тоньше и восприимчивее к различным воздействиям, чем у взрослых. Защитная функция кожного барьера у новорожденных еще не полностью сформирована, что делает их более подверженными раздражениям, аллергиям и дерматологическим заболеваниям, таким как атопический дерматит. Поэтому грамотный уход за кожей играет ключевую роль в предотвращении различных проблем и обеспечении здорового развития ребенка.

Правильный выбор подгузников

Можно точно сказать, что подгузники стали настоящим спасением для современных мамочек. Сегодня на рынке представлено множество различных вариантов, однако подгузники-трусики сегодня стали одной из самых популярных моделей благодаря своему удобству и практичности. Они идеально подойдут малышам, которые уже начинают активно переворачиваться и двигаться.

Несмотря на все преимущества, полностью натуральный подгузник – это миф, о котором мы можем лишь мечтать. Самыми «экологичными» вариантами были бабушкины подгузники из ваты и марли. Однако кто не помнит те времена, когда такие «трусишки» оставляли на коже ребенка яркие следы, а впитываемость оставляла желать лучшего?

Сегодня подгузники состоят из множества качественных и безопасных синтетических и натуральных компонентов, которые обеспечивают отличную впитываемость и предотвращают опрелости.

Теперь давайте поговорим об эко-подгузниках. Да, они действительно лучше обычных, но что на самом деле значит «эко»? Это подгузники, созданные с любовью к природе, где леса, водоемы и животные не страдают. Главное, чтобы «эко» не было лишь на упаковке просто маркировкой. Чтобы это подтвердить, они должны иметь международные сертификаты (Cruelty Free, FSC и др.).

К сожалению, многие бренды используют дешевую целлюлозу и отбеливают ее хлором, что опасно из-за выделения диоксинов, известных своим негативным воздействием на здоровье. Не стоит закрывать на это глаза! При покупке ищите на упаковке пометку chlorine free с указанием метода отбеливания TCF или ECF.

Например, сейчас отдельные бренды используют самый безопасный метод отбеливания (TCF), а также имеют сертификаты от международного научно-исследовательского института Dermatest GmbH (Германия) с наивысшей оценкой Excellent, который говорит о том, что подгузники не содержат аллергенов и токсических веществ. Внимательно изучайте упаковку на наличие маркировки chlorine free, чтобы быть уверенным в безопасности своих покупок.

Так что, выбирая подгузники, старайтесь быть осведомленными и заботьтесь о своем малыше и окружающей среде!

Состав средств

При выборе средств ухода за кожей младенца важно обращать внимание на их состав. Следует избегать продуктов с агрессивными химическими компонентами, отдушками и красителями, так как они могут вызвать раздражение и аллергические реакции. Рекомендуется использовать гипоаллергенные средства, специально разработанные для новорожденных. Кремы, эмоленты и масла должны быть изготовлены из натуральных ингредиентов, таких как масло ши, кокосовое масло или экстракт календулы. При выборе моющих средств для купания также стоит учитывать их pH-баланс. Лучше всего отдать предпочтение «памперс-дружелюбным» гелям для душа и пены для ванн, не содержащим сульфатов и парабенов. Регулярное купание младенцев также не должно быть частым: достаточно купать их два-три раза в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи. После купания рекомендуется наносить увлажняющий крем или масла для поддержания необходимого уровня гидратации.

Уход за проблемными участками кожи

Особое внимание следует уделять таким зонам, как кожные складки, подмышки, пах и зона под подгузниками, где кожа наиболее подвержена трению и потоотделению. Для профилактики опрелостей и раздражений важно не только регулярно менять подгузники, но и использовать защитные кремы и мази, содержащие оксид цинка или вазелин. Это поможет создать защитный барьер, предотвращая контакт кожи с выделениями малыша. При нанесении не допускайте слишком интенсивного растирания: наносите средство тонким слоем на паховые складочки и ягодицы малыша и распределите его медленными, поглаживающими движениями.

Если у ребёнка уже имеются какие-либо проявления аллергии или дерматита, не стоит заниматься самолечением. В таком случае необходима консультация педиатра или дерматолога, которые смогут рекомендовать подходящие средства для ухода и лечения.

Средства для купания

Очищение – одна из важнейших частей ухода за новорожденными и маленькими детьми. Купание не только помогает поддерживать гигиену, но и создаёт прекрасные моменты для общения между родителями и малышом. При выборе средств важно обращать внимание на компоненты в составе и их безопасность.

Выбирайте средства, которые имеют пометку «гипоаллергенное». Такие продукты разработаны с учётом чувствительной кожи малышей и минимизируют риск возникновения аллергических реакций. В составе ищите натуральные компоненты, такие как экстракты растений, масла например, кокосовое или оливковое. Важно, чтобы уходовая косметика имела нейтральный pH, что поможет поддержать естественный защитный барьер кожи малыша.

Исключите средства искусственными красителями и ароматизаторами, способными вызвать аллергическую реакцию, а также продукты с сульфатами: они могут вызывать сухость и раздражение кожи, например косметика с лаурилсульфатом натрия и другими агрессивными поверхностно-активными веществами.

Выбирайте мягкие, гипоаллергенные формулы, например лосьоны, пены, масла для купания новорожденных.

Увлажнение кожи малыша

Кожа малышей может быть подвержена сухости, особенно в первые месяцы жизни. Чтобы предотвратить это, старайтесь регулярно увлажнять кожу малыша. Используйте специальные увлажняющие кремы и масла, предназначенные для детей. Для лучшего эффекта такие средства можно наносить сразу после купания, когда кожа еще слегка влажная.

Избегайте использования продуктов с отдушками и спиртом, так как они могут вызывать раздражение.

Открытые пространства и комфортная температура

Помимо применения правильных средств, также важно создать комфортные условия для кожи младенца. Поддержание оптимальной температуры и влажности в помещении поможет предотвратить пересушивание кожи, особенно в зимний период. Не забывайте и о правильной одежде: предпочтение следует отдать натуральным тканям, таким как хлопок, которые позволяют коже дышать и минимизируют риск развития натираний.