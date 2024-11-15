Как научить ребенка копить на свои «хотелки»

Эксперт: первую копилку надо завести ребёнку не позже 8 лет. Финансовый эксперт Светлана Петрова рассказала «Секрету фирмы», как научить детей копить на мечту, а не тратить деньги на сиюминутные капризы. По её словам, чем раньше ребёнок научится управлять деньгами, тем проще ему будет принимать финансовые решения во взрослой жизни. И начинать учить его этому нужно ещё до школы.

1. Определите вместе с ребенком финансовую цель

Первый шаг — поставить конкретную цель. Ребёнок должен чётко понимать, что и к какому сроку он хочет получить.

Старайтесь, чтобы цель звучала конкретно и понятно. Например, купить к весне новый велосипед, посетить развлекательный парк летом, приобрести планшет к осени. Каждую цель необходимо выразить в денежном эквиваленте и расписать ежемесячные платежи в табличке, — Светлана Петрова, эксперт по семейному капиталу.

2. Приобретите копилку или банковскую детскую карту

Детям помладше можно купить копилку и объяснить, что она является главным инструментом для накопления денег. Затем внесите туда свой первый «вклад» и рядом поместите таблицу со сроками и платежами в качестве памятки.

Эксперт призвала учитывать, что маленьким детям сложно ждать выполнения своих целей больше двух месяцев. Начинайте прививать навык с краткосрочных и доступных «хотелок».

«С 8–10 лет ребёнку можно приобрести банковскую детскую карту, чтобы он копил на мечту с помощью взрослого инструмента, обучаясь финансовой грамотности», — посоветовала Петрова.

3. Установите еженедельный бюджет

Помогите ребёнку организовать еженедельный бюджет. Обычно речь идёт про небольшую сумму, которая уходит на мелкие траты на конфеты, брелоки, игрушки.

Поясните ребёнку, что он вправе не расходовать деньги на сиюминутные капризы, а положить их в копилку или на счет. Либо он может расходовать не всё, а только часть (вторая отправится в сбережения). Если у ребёнка есть карта, расскажите ему про проценты, которые можно получить сверх имеющейся суммы, — Светлана Петрова, эксперт по семейному капиталу.

4. Помогайте ребёнку с контролем бюджета

Готовьтесь к тому, что на первых порах вам предстоит помогать детям контролировать исполнение бюджета.

Если ребёнок, получив сумму для заветной «хотелки», решил потратить её на игрушку, пропустив заданный «платёж», а затем просит дать ему ещё денег, не соглашайтесь.

«Объясните, что важна последовательность, а также терпение и умение отказываться от других соблазнов ради большой цели. Ребёнку придется подождать следующих поступлений и на этот раз постараться распределить их более разумно, не забыв пополнить копилку», — посоветовала эксперт.

Помните, что если вы станете потакать просьбам детей выделить деньги сверху, то они не научатся распределять имеющееся правильно.

По словам Петровой, если ребёнку очень важно получить конкретную сумму для копилки, можно предложить ему заработать её. Например, выполнить какое-то поручение. Но это должно быть в качестве исключения из правил.

Учтите, что уборка, мытьё посуды и другие домашние дела не подходят в качестве дополнительного заработка, поскольку выполнять такие задания дети должны без всякого вознаграждения. Подумайте, как ещё ребёнок может заработать деньги: например, разложить буклеты в вашем офисе, нарисовать для рабочего кабинета интересную картину, — Светлана Петрова, эксперт по семейному капиталу.

Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков считает, что подросткам стоит пробовать самостоятельно заработать на карманные расходы. Но дело тут не в самих деньгах. Что может дать ребёнку опыт подработки — узнайте здесь.