«Ни минуте не сидит на месте», «шило в одном месте» — все эти эпитеты применимы к шустрым, чрезмерно активным детям. Их неусидчивость и невнимательность доставляют немало проблем и родителям, и учителям, и им самим. СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) — один из самых спорных диагнозов нашего времени. Почему — разбираемся вместе с профессором кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена, психофизиологом, доктором психологических наук, руководителем детской неврологической клиники Викторией Ефимовой.

Что не так с диагнозом СДВГ

«С одной стороны, действительно, сейчас все больше детей, которым трудно сосредоточиться на учебе и сидеть спокойно. Но улучшает ли ситуацию ярлычок „СДВГ“, который появляется на ребенке после посещения специалистов?» — задается вопросом Виктория Ефимова.

СДВГ — это медицинский диагноз, который устанавливает психиатр. Иногда это делает невролог, а иногда даже психолог или учитель начальных классов.

Как поясняет наш эксперт, СДВГ считается химическим дисбалансом в работе мозга. При этом не существует никакого анализа на СДВГ или метода инструментальной диагностики (типа ЭЭГ), которые бы помогли установить или опровергнуть этот диагноз. Диагностические критерии связаны только с поведением ребенка. Поставить диагноз может психиатр, невролог, а иногда даже психолог и учитель начальыхклассов.

«Эти диагностические критерии подходит слишком многим детям. Если им следовать, то большинству шустрых мальчиков 6—7 лет будет обеспечен диагноз СДВГ», отмечает психофизиолог.

Как лечится СДВГ

Но вот вашему ребенку поставили СДВГ. Что делать дальше?

«В большинстве стран считается, что раз СДВГ — это химическая проблема в мозге, то и лечить нужно химическими способами — таблетками. Учитель, которому мешает поведение ребенка в классе, отправляет родителей к врачу, врач назначает препараты, которые должны сделать ребенка спокойнее», — рассказывает Виктория.

В нашей стране многие из этих препаратов запрещены. И, как считает эксперт, это счастье, потому что медикаментозное лечение в случае СДВГ только маскирует проблему, никак не помогая ребенку развить у себя навыки саморегуляции.

«У всех этих препаратов есть серьезные побочные эффекты. Кроме того, у ребенка закрепляется представление о том, что без таблеток он не сможет справится со своей импульсивностью, гиперактивностью и агрессивностью», — поясняет психофизиолог.

Такая практика лечения СДВГ приводит к тому, что уже во взрослой жизни люди не считают, что «волшебная таблетка» поможет им справиться со многими проблемами, подсаживаются на антидепрессанты.

Как помочь гиперактивному ребенку в семье

Хорошие новости в том, что при правильном взаимодействии родителей со специалистами можно помочь гиперактивному малышу. Наш эксперт выделяет две простые, но очень важные стратегии: соблюдение режима дня и интенсивная физическая активность.

Предсказуемость и повторяемость

«Ребенку с СДВГ очень важна предсказуемость и повторяемость событий. Достаточно ложиться спать и вставать в определенное время; в определенное время организовывать приемы пищи; ежедневно составлять вместе с ребенком список дел и вычеркивать выполненные; поддерживать порядок в комнате. Конечно, будут происходить и неожиданные события, но основа останется предсказуемой», — советует Виктория Ефимова.

Двигательная активность

«Таблетки, которые ежедневно дают детям с СДВГ во многих странах, должны помочь мозгу установить баланс нейромедиаторов — это вещества, которые позволяют человеку контролировать свое поведение. Многочисленные научные исследования подтверждают, что существует прекрасный способ помочь мозгу без таблеток сбалансировать необходимые вещества — это ежедневная двигательная активность», — поясняет эксперт.

Пусть ваш малыш бегает, прыгает, играет с другими детьми на детской площадке в подвижные игры — для нормального функционирования мозга необходимо ежедневно не менее 2-часов такой активности. Запишите его в спортивные кружки и секции, чтобы «сбрасывал энергию».

Работа со специалистом

По словам Виктории, есть еще несколько способов улучшить способность к обучению детей с СДВГ с помощью специалистов:

Аппаратные тренинги на основе биологической обратной связи (БОС).

Занятия с нейропсихологом.

Комплексные занятия в специализированных центрах, которые используют современные технологии, повышающие способность ребенка к обучению.

Коррекция поведения гиперактивного ребенка всегда подбирается индивидуально. Здесь очень важно сотрудничество родителей и специалистов. Будьте терпеливы и мудры, помогайте своему непоседе, хвалите его даже за самые небольшие достижения. Постарайтесь контролировать свои негативные эмоции — ваш ребенок и так сильно импульсивен и восприимчив. И помните, что он не виноват в своей гиперактивности.