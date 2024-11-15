Кибербуллинг: могут ли учителя помочь своим подопечным

В рамках исследования, проведенного среди учителей из разных уголков России, «Сферум» обнаружил, что педагоги нередко сталкиваются со случаями кибербуллинга среди своих учеников.

Согласно результатам опроса, примерно треть учителей (32 %) сталкиваются с такими ситуациями несколько раз в год. Еще 36 % респондентов отметили, что, хотя и редко, но все же наблюдают кибербуллинг среди своих подопечных 1–2 раза в год. 7 % учителей становятся свидетелями травли в интернете более часто, до двух раз в месяц, а 1,5 % учителей сталкиваются с такими ситуациями почти каждую неделю.

Педагоги высоко оценивают свою роль в предотвращении кибербуллинга среди детей. Почти 38 % опрошенных считают, что учителя должны проводить воспитательные беседы и лекции. 30 % готовы работать в тесном сотрудничестве с родителями и школьным психологом.

Крое того, четверть опрошенных педагогов убеждены, что для предотвращения травли среди детей необходимо постоянное взаимодействие не только с учениками, но и с их родителями. Еще четверть считает, что в школах должны быть разработаны образовательные программы в этой области. А 15 % педагогов считают, что за кибербуллинг в школах должны быть ужесточены дисциплинарные меры безопасности.

«Просветительская работа с детьми – первоочередная задача. Командная поддержка учителей и родителей – это всегда огромный ресурс для ребенка», – прокомментировала психолог-конфликтолог, кандидат педагогических наук Наталия Сченснович.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект о профилактике буллинга. Сейчас он находится на согласовании у федеральных органов власти и будет внесен на рассмотрение Государственной думы РФ до конца года. Кроме этого, будут вводиться новые меры борьбы с травлей в интернете, кибербуллингом.