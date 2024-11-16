Рособрнадзор допустил перевод оценивания ОГЭ на 100-балльную систему

Оценивание ОГЭ может быть переведено на 100-балльную систему. Среди других обсуждаемых вариантов совершенствования экзамена - использование его результатов для отбора в профильные 10-е классы и приема в колледжи, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, уточнив, что сроки введения таких норм еще не определены.

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«В настоящее время обсуждается возможность использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные 10-е классы, перевод оценивания ОГЭ по 100-балльной системе и прием в СПО по результатам ОГЭ»‎, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас сдающий ОГЭ получает первичные баллы, которые потом переводятся в оценки - от "двойки" до "пятерки".

В пресс-службе заметили, что сейчас программы среднего профессионального образования становятся все более популярными.

«Полагаем целесообразным регламентировать вопросы приема на образовательные программы СПО в целях обеспечения более прозрачной процедуры поступления и заранее обозначенных требований к абитуриенту, по аналогии с ЕГЭ»‎, — добавили там.

Кроме того, одним из важнейших направлений является развитие системы профессиональной подготовки. Это наиболее актуально для ребят, которые по тем или иным причинам не осваивают программу основной школы, отметили в ведомстве.