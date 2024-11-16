Аналитики провели исследование и выяснили, как родители относятся к использованию гаджетов детьми. RT ознакомился с результатами опроса.

По данным опроса, у подавляющего большинства (83%) детей есть смартфон.

«Компьютер имеют примерно 75%, а самыми непопулярными гаджетами среди юных пользователей оказались умные часы (7,5%) и VR-очки (1,2%)», — отмечается в исследовании сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping.

В то же время, как выяснили специалисты, 53% родителей считают, что разрешать пользоваться гаджетами своему ребёнку стоит не раньше 12 лет.

«Чуть меньше (36%) опрошенных хотели бы, чтобы их дети познакомились с умными девайсами в возрасте от девяти до 12 лет. А меньшинство согласилось позволить пользоваться ими с трёх до пяти лет (1,3%)», — добавили в сервисе.

Примечательно, что почти 64% респондентов отметили, что девайсы отрицательно влияют на развитие ребёнка, и только 12,5% замечают положительную тенденцию в развитии своих детей от использования гаджетов, заявили аналитики.

Отмечается, что 46% детей чаще всего играют в видеоигры на своих устройствах, 27% занимают своё экранное время просмотром социальных сетей, лишь 7% потребляют образовательный контент.

Больше всего в использовании гаджетов детьми родителей беспокоят безопасность в интернете (57,4%), социальные навыки и общение (26,1%), здоровье (10,8%) и зависимость от технологий (5,7%).

Также почти 48% родителей отмечают, что они бы ограничивали использование гаджетов детьми, но в разумной степени, подчёркивается в опросе.

«Примечательно, что только 11% не предпринимали бы никаких попыток лимитировать экранное время ребёнка, а 35% делали бы это обязательно», — заключили аналитики.

Ранее Маргарита Колобова, специалист семейного центра «Семья», многодетная мать, заявила в беседе с RT, что родителям очень важно увлекать и отвлекать детей не только с помощью мобильного телефона.