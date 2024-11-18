Депутат предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю одному из многодетных родителей, а также одиноким мамам или папам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обращение депутата к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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Ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ, агентство сообщает, что Чернышов предложил предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода.

Аналогичным правом предлагается наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей.

По мнению вице-спикера, эксперимент может быть проведен в течение года на территории одного или нескольких регионов, либо на базе предприятий, которые согласятся принять участие в данной программе.

Экспериментальное внедрение позволит оценить реальное влияние этой инициативы на производительность труда и семейное благополучие.

Чернышов пояснил РИА Новости, что введение четырехдневной рабочей недели для многодетных и одиноких родителей может стать важным шагом в поддержке семей. По его словам, это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела.

Он подчеркнул также, что эта мера не приведет к экономическим потерям для семей, так как доход сохраняется на прежнем уровне. В случае положительных результатов эксперимента можно будет закрепить эту практику на федеральном уровне, добавил Чернышов.