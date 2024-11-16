Более половины родителей считают, что детям надо изучать китайский язык

35 % респондентов отметили, что хотели бы начать изучать иностранный язык в следующем году.

При этом 9 из 10 опрошенных уверены, что детям такая наука поможет сделать хорошую карьеру в будущем. 46 % полагают, что такие знания важны только в определенных сферах, 44 % заявили, что это пригодится в любом случае.

82 % россиян считают необходимым для детей изучать английский язык, 59 % уверены в важности китайского языка - он может быть полезен из-за экономического роста Китая, 13 % выделяют арабский, 9 % проголосовали за французский, 5 % - за хинди, говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

Ранее эксперт рассказал о тонкостях изучения языков.