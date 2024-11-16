Как гарантировать получение алиментов при разводе

Перед расторжением брака родителям рекомендуют договориться и оформить соглашение о выплате алиментов у нотариуса. Подробностями об этом поделилась управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

Раздел имущества и обеспечение детей

По информации Кузьминовой, большинство пар при разводе прежде всего задумываются о разделе имущества, и лишь треть из них уделяют внимание вопросам обеспечения детей после развода. Это может привести к серьезным конфликтам и правовым последствиям.

«В России лишь 30 % пар задумываются о том, как официально мирным путем урегулировать вопросы, связанные с обеспечением детей после расторжения брака», – отметила эксперт.

Кузьминова советует заранее договориться о содержании ребенка после развода. Для этого можно заключить соглашение об уплате алиментов, которое закреплено в Семейном кодексе РФ. В этом соглашении родители могут определить размер, способ и другие условия выплаты.

Соглашение необходимо заверить у нотариуса. Сумма алиментов не должна быть ниже прожиточного минимума на ребенка, который зависит от региона проживания.

К преимуществам такого соглашения относятся:

оперативность и отсутствие конфликтов;

отсутствие необходимости в судебных разбирательствах и дополнительных финансовых затратах;

не требуется получение исполнительных листов и обеспечение мер со стороны службы судебных приставов.

Однако есть и минусы. Адвокат отмечает, что сумма алиментов будет увеличиваться вместе с прожиточным минимумом, поэтому в соглашении необходимо прописать условия увеличения, чтобы это не стало сюрпризом.

Правила и порядок выплаты алиментов

Если один из родителей не согласен с условиями соглашения, его можно расторгнуть только через суд. Однако если условия в соглашении в пользу ребенка, то суд может не встать на сторону отца, который хочет расторгнуть соглашение.

Если договориться не получится, алименты придется взыскивать через суд. Кроме того, если у мужчины есть бизнес, алименты будут взыскиваться в твердой денежной сумме, не ниже одного прожиточного минимума на одного ребенка. Эта сумма будет увеличиваться каждый год из-за индексации.

Если мужчина не имеет постоянного дохода, алименты также будут взыскиваться в твердой денежной сумме. Если у мужчины есть официальное место работы, алименты будут рассчитываться в процентах от заработной платы в зависимости от количества детей: 25, 33 и 50 % соответственно.

Если у мужчины есть и официальное место работы, и бизнес, суд определит и процент от заработной платы, и твердую денежную сумму.

Если мужчина не платит алименты, можно обратиться в суд и получить исполнительный лист. В течение трех лет после обращения можно взыскать алименты за весь период.

При определении твердой денежной суммы размер алиментов может не учитывать соразмерность. Кузьминова предупредила, если мужчина не платит алименты, служба судебных приставов может арестовать его счета, запретить управлять транспортным средством и выехать за пределы России, сообщают РИА «Новости».

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