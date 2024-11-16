Десять способов воспитания ребенка, которые не работают

Эксперты перечислили неправильные способы мотивации ребенка, которые могут привести к плохим последствиям, сообщает издание Medaboutme.

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Некоторые взрослые пытаются воспитать ребенка, ориентируясь на собственных родителей, другие же следуют новомодным тенденциям. Тем не менее, есть десять способов воспитания, которые никогда не работают.

Физические наказания

Этот способ наказания не помогает, а, наоборот, увеличивает число асоциальных поступков, ухудшает успеваемость и разрушает семьи будущих внуков.

В современном обществе залог успеха - это коммуникативные навыки, то есть эмоциональный интеллект и умение понимать других. Ребенок, которого бьют, не сможет развить сочувствие и любовь к другим.

Эмоциональный шантаж

Этот способ может сработать только в самом начале: ребенок пугается и делает так, как говорят взрослые. Виноватый перед родителями ребенок начинает делать домашние задания и приходить домой вовремя. Но со временем желание разговаривать с шантажистом пропадает, и такие дети стараются уйти из родительского дома как можно раньше.

Угрозы

Угроза лишения чего-либо из-за плохих оценок разрушительна. Такое поведение родителей может лишить ребенка мотивации к учебе в целом, поскольку не всегда система школьных оценок предсказуема и справедлива.

Мотивация подарками за достижения

Родитель может пообещать ребенку новый телефон за пятерки в триместре. Однако это не работает, поскольку школьнику приходится слишком долго концентрироваться на цели.

Лучше мотивировать ребенка маленькими целями и достижениями. Например, можно пообещать ему сходить в кино, когда он сделает домашнее задание.

Награда за то, что ребенку и так нравится

Если ребенок и так с удовольствием занимается спортом или иной деятельностью, но лишняя мотивация только все испортит.

Не стоит улучшать и без того удачно идущий процесс. Гораздо важнее порадоваться с ребенком вместе и отметить его достижения.

Мотивация деньгами

Некоторые родители платят детям за домашние дела и хорошие оценки. Однако ученые и управленцы давно доказали, что денежная мотивация лишь кратковременно увеличивает мотивацию, а потом все возвращается к исходным показателям.

Сравнение

Если родитель сравнивает ребенка с собой в юности, с одноклассником и другими людьми, это приводит к отторжению и злости.

Конкурентные отношения между детьми

Если детям приходится бороться между собой за похвалу, за этим следует ревность и вражда. Кроме того, внутренняя мотивация ребенка заменяется на внешнюю.

Выражение любви только при успехах

Ребенок должен понимать, что его принимают и любят, несмотря на его успехи.

Победы и поражения не всегда бывают справедливы и обоснованы, поэтому мотивация ребенка будет неуклонно снижаться.

Бонусные системы

Некоторые родители оценивают каждый шаг ребенка. Одна наклейка за то, что он погулял собакой, вторая - за вовремя сделанные уроки и так далее.

Этот способ работает в корпоративной среде, но в воспитании это неэффективно.