Эндокринолог рассказала о последствиях лишнего веса у детей

Главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Кировской области Светлана Зорина дала рекомендации о том, как не допустить развитие ожирения у ребенка.

Диагноз «ожирение» может поставить только врач. Для этого на основании данных о массе тела и роста рассчитывается индекс массы тела, а затем с помощью специальных таблиц высчитываются стандартные отклонения от нормы, и определяется, есть ли избыточная масса тела или ожирение.

Однако, если у родителей появляются подозрения, что у ребенка есть ожирение, например, он стал быстро прибавлять в весе или внешне округляться, можно обратиться к педиатру, который сделает соответствующие обследования, а при необходимости направит к эндокринологу.

Основные причины развития ожирения у детей

В первую очередь оно связано с избыточным поступлением энергетических веществ, т.е с перееданием. Существует так называемые конституциональные факторы – особенности семейного уклада, при которых в семье сложились традиции больших объемов порций, пищи с большим количеством сладкого, вкусного, жирного. Крайне редко встречается ожирение у детей на фоне каких-то других причин, например, заболеваний эндокринной системы.

Чем опасно ожирение у детей

Помимо риска развития серьезных заболеваний во взрослом возрасте, избыточный вес и в детстве оказывает негативное воздействие на все органы и системы.

Развивается артериальная гипертензия, которая встречается практически у всех детей с ожирением, начиная уже с 10–11 лет. Происходит нарушение полового созревания: у мальчиков это чаще всего отставание полового созревания, а у девочек – нарушения менструального цикла и фертильности. В дальнейшем девушка с ожирением может иметь проблемы с зачатием или вынашиванием ребенка.

Нередко развиваются нарушения углеводного обмена, в том числе и сахарный диабет 2 типа. Если раньше мы говорили, что сахарный диабет 2 типа – это болезнь пожилых, то сейчас мы видим его и у подростков на фоне выраженного ожирения.

Кроме того, присутствуют психологические моменты. И для детей они выступают даже на первый план. Ожирение часто является причиной социальной изоляции ребенка – сверстники игнорируют его, говорят неприятные вещи, «буллят». Все это ведет к формированию комплексов, проблем с самооценкой и может способствовать развитию депрессии.

Что делать, если у ребенка выявили ожирение

Прежде всего, нужно обратиться к специалисту – детскому эндокринологу, который непосредственно расскажет, как быть в этой ситуации.

При выявлении ожирения у ребенка нужен комплексный и очень сбалансированный подход. Это работа сразу по нескольким направлениям.

Самое основное – нужно нормализовать питание. Именно нормализовать, в детской практике не существует как таковых диет. Ребенок – это растущий организм, у которого только все формируется, в том числе складывается половой статус. Поэтому никакие диеты ни в коем случае не используются. В первую очередь уменьшается калораж рациона и объем порций. Делать это нужно постепенно, учитывая привычки ребенка.

Кроме того, важно посмотреть на кратность питания. Правильно, если ребенок будет питаться 5–6 раз в день: завтрак, обед, ужин и два-три перекуса, то есть дробное питание малыми порциями.

Также для нормализации массы тела необходимы регулярные физические нагрузки – без них с лишним весом также не справиться. На начальном этапе нужно дать ему регулярную кардионагрузку – это ходьба быстрым шагом, по лестнице, езда на велосипеде или велотренажере, плавание. И не надо рассчитывать на быстрый результат.