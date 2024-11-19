Почему психолог в школе так же важен, как учитель

В России нехватка школьных психологов. Об этом говорят с разных трибун. Дефицит школьных психологов разные эксперты оценивают в 10 тысяч человек и выше. А ведь именно психолог сегодня становится в школе чуть ли не следующей по важности фигурой после учителя. Травля, драки, нервные срывы у детей и, зачастую, у педагогов... У всех на слуху жуткие случаи стрельбы в школах. И почти всегда виновником трагедии становится "тихий, спокойный ученик, мало друзей, всегда один". Характеристика, которая насторожит любого квалифицированного психолога. Но такого в школе, как правило, нет или он перегружен. Тупик.

О том, как учителям "не упустить" подростков и как помочь детям прожить один из самых сложных этапов взросления, "РГ" поговорила с руководителем психологической службы образовательного кластера московской школы N58, психологом с 30-летним стажем и многодетной мамой Людмилой Авдеевой.

Людмила Игоревна, с чем приходят к вам дети и взрослые?

Людмила Авдеева: Я бы выделила два круга проблем. Первый - всё, что связано собственно с трудностями обучения в школе: переутомление, сверхответственность ребенка, который не ложится спать до двенадцати, чтобы сделать домашку, или, наоборот, - падение учебной мотивации, отказ выполнять школьные требования. Второй - трудности в общении, которые чреваты конфликтами со сверстниками, проблемами во взаимоотношениях с педагогами. Правда, есть еще один, очень важный круг, но он, как правило, появляется спустя время, когда доверие к психологу уже сформировано. Это разговор про отношения внутри семьи, или про какие-то свои внутренние страхи или сомнения. В школьной жизни приходится проживать разные эмоции, не только позитивные. Для становления личности важны и опыт побед, и опыт проигрышей тоже. И когда ты знаешь, что у тебя за спиной тылы, что есть психолог, которому можно рассказать о своих проблемах, получить своевременную и квалифицированную поддержку - это усиливает потенциал ребенка. Ведь родители объективно бывают очень загружены. Сегодня можно говорить о том, что психологическая служба становится неотъемлемым элементом культуры качественного школьного образования.

Подростковый кризис - что это и почему он происходит?

Людмила Авдеева: Если говорить коротко, то сегодня уровень сложности жизни на порядок возрос по сравнению с прошлыми столетиями. А школа - это микромодель большого мира, где нужно адаптироваться. Лет 150 назад никакого подросткового кризиса не было и в помине, потому что были четко распределены социальные роли и обязанности. Каждый знал, что его ожидает и как следует себя вести соразмерно своему общественному и личному статусу. Сейчас такого нет, все перепутано. Точки перехода из детства во взрослость нет. Детям очень сложно проживать этот период.

Чем и как родители и педагоги могут помочь ребенку в его кризисном возрасте?

Людмила Авдеева: Прежде всего признать, что ребенок изменился. С уважением относиться к его границам (например, стучаться в дверь комнаты ребенка перед тем, как зайти). Учителям и родителям важно понимать, что падение учебной мотивации ("скатился на тройки!") - закономерная часть взросления, просто потому что учеба совсем не является биологической задачей в этом возрасте. Надо это понять и успокоиться. Поймите: кризис длится тем дольше, чем больше сопротивления мы оказываем.

Вообще, по моему опыту, с подростками хорошо работает правило "трех третей". В трети случаев уступать, в трети - "не замечать" провокации (плохого поведения или нарушения общепринятых правил), в трети - настаивать на своем. Общий принцип для взрослого тут - гибкость.

Основные принципы работы школьного психолога?

Людмила Авдеева: Каждый ребенок должен быть виден. Акцент - на профилактике: мы работаем на опережение, предугадывая проблему, вместо спешного исправления последствий. Активная работа со всеми участниками образовательного процесса: не только детьми, но и с учителями, и с родителями. Ну и, конечно, профессионализм и высокая квалификация.

Мне важно, чтобы каждый ребенок ощущал себя значимым в школе. Я должна быть знакомой с каждым, за кого я непосредственно отвечаю, знать контекст его жизни, выстраивать доверительную коммуникацию с его родителями, чтобы вовремя подстраховать, предотвратить более серьезные проблемы (например, провал на ЕГЭ или подростковый буллинг). То же с малышами - если мы видим, что он, например, часто стал пропускать и болеть, важно выяснить, что за этим стоит, - реальные проблемы со здоровьем или высокий уровень стресса.

Кстати, а вы на уроки ходите? Или чаще дети сами к вам приходят?

Людмила Авдеева: Хожу регулярно, как и мои коллеги. Вот свежий пример. Учитель попросил понаблюдать за девочкой, у которой резко упала мотивация. Прихожу на урок и обнаруживаю, что кроме нее в классе есть еще ребенок, который вообще выпадает из процесса. Начинаю разбираться, вижу, что он дышит ртом и ложится на парту уже через 10 минут после начала урока. И понимаю: причиной снижения его работоспособности может быть гипоксия. А это значит, что надо не только проветривать класс, но конкретного ребенка нужно поднимать на уроке, просить протереть доску, отправлять пить воду, то есть всячески активизировать, чтобы восстановить тонус коры головного мозга, а значит - поднять работоспособность. Я обязана это увидеть, сориентировать педагога, самой включиться.

Учитель - важнейший человек в школе, мощный фактор академического успеха ребенка, а значит, психологи должны и ему активно помогать. Учителям необходимо подсказывать, как справляться с трудными кейсами, с одной стороны, и обучать заботиться о себе, - с другой. Все мы знаем, что учителя - всегда в зоне риска по выгоранию. Поэтому важно научить их техникам релаксации, переключения, снятия напряжения. А еще у некоторых из них много страхов про собственную некомпетентность, поэтому они могут поначалу опасаться просить помощи, избегать психологов. Я стараюсь показывать, что обращение к психологу, наоборот, говорит о том, что человек хорош на своем месте, что он умеет видеть свои проблемы и работать в команде.

Сегодня популярны онлайн-форматы занятий, курсов. В случае со школьниками "виртуальный" психолог - рабочий вариант?

Людмила Авдеева: Сейчас огромное количество психотерапевтических встреч и консультаций идет онлайн. И в концепцию школьной психологической службы могут быть вписаны онлайн-варианты. Но я человек "ламповый", и для меня личный контакт более ценен. При этом я знаю хорошие примеры помощи родителям через создание анонимных чатов, например, на последнем году школьной жизни перед сдачей ЕГЭ. Там можно обсудить наболевшее, увидеть, что не ты один тревожишься, обменяться опытом. Когда ты в общем поле, всё воспринимается легче. Не даром же во всех культурах сильные эмоции не принято проживать в одиночку - на такие события как свадьба или похороны зовут много гостей, разделяя радость или горе с другими.

Психологи участвуют и в разработке проектов новых школ: говорят, на психологическое здоровье детей влияет само пространство школы, функционал и дизайн помещений. Это так?

Людмила Авдеева: То, что красота и эстетика архитектуры, цветовая гамма влияют на психологический комфорт - доказанная история. Этим занимаются так называемые "инженерные" психологи. В какой цвет покрасить лестницы и стены, чтобы уменьшить травматизм? Какими должны быть высота потолка, цветовые и световые решения, чтобы повысить мотивацию к учебе? Это очень важное и ценное направление психологии. Например, много картинок, надписей или даже цветочков в классе - дополнительный стресс-фактор для нервной системы, которая ухудшает работоспособность учеников.

В образовательный кластер нашей школы N 58 сейчас добавился новый детский сад на 350 мест на улице Летной, а в новом учебном году планируется к открытию школа на 825 учеников в жилом районе ALIA. Оба здания построены по индивидуальным проектам.

В школе просторные коридоры, кабинеты с высокими потолками и теплым цветом стен. Хорошо решен вопрос акустики - это тоже очень важно для комфортной учебы. Интересно организовано пространство зала для мероприятий - широкие ступени, на которых дети могу сидеть в комфортных позах, без скованности. В целом чувствуется простор и хорошо дышится. Это повышает настроение, а значит улучшает обучаемость.

Я даже немного выступила как инженерный психолог: попросила покрасить школьную лестницу, которая ведет к раздевалке, разными цветами - на спуск и на подъем, чтобы разделить потоки и четко показать детям траекторию движения. Еще планирую активно участвовать в звуковом оформлении пространства - подборе музыки для звонков или тематических недель.

Психолог должен знать контекст жизни каждого ученика, общаться с родителями, чтобы вовремя предотвратить серьезные проблемы - провал на ЕГЭ или подростковый буллинг.

Музыка - тоже элемент психологической поддержки школьников?

Людмила Авдеева: Еще какой! У меня был опыт "озвучки" сложных экзаменационных периодов: дети и учителя говорили, что музыка реально помогает снизить напряжение и улучшить прохождение учебных испытаний. Еще один аспект, который видится мне важной задачей психолога в школе - формировать навык работы в группах. Современная культура настраивает на автономность, независимость, сепаратность. Реже, чем раньше, дети и взрослые занимаются командными видами спорта. А хочется, чтобы потребность в командности снова появилась. И чтобы в перспективе это превратилось в сообщество учеников, выпускников, которые гордятся своей принадлежностью к школе и помогают друг другу.