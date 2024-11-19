Как адаптировать ребенка к детскому саду

Многие родители задаются вопросом: что необходимо для мягкой адаптации ребенка к детскому саду? А ведь она состоит в том числе из отношения родителя, взаимодействия ребенка с коллективом: от детей до педагогов. Как сделать процесс комфортным и позитивным для всех Рамблеру рассказали психологи Оксана Крючкова и Юлия Тулушева.

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Адаптационные фазы: каждый индивидуален

Вне зависимости скорости и легкости адаптационного процесса принято выделять три фазы: острую, подострую и фазу компенсации. Первая длится в среднем один, сопровождается разнообразными колебаниями в состоянии ребенка и может приводить к снижению веса, частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, большей, чем обычно, капризности и плаксивости. Втора, подострая, адаптационная фаза, может длиться от 3-х до 5-ти месяцев. Поведение ребенка характеризуется как нормальное, то есть все сдвиги уменьшаются и наблюдаются лишь по отдельным параметрам. Фаза компенсации характеризуется ускорением темпа развития, и дети успокаиваются, без проблем расстаются с утра с родителями и с удовольствием посещают детский сад.

Бесспорно, дети не ведут себя одинаково при поступлении в детский сад. Причины любого поведения кроются в отличиях в режиме, принятом в семье и в детском учреждении; в неумении ребенка занять себя игрушкой; в недостаточной сформированности культурно-гигиенических навыков и многом другом. Основная причина, скорее всего может быть в наличии или отсутствии у ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. Особенно страдают при вхождении в группу те дети, социальный опыт которых был сужен до минимума. Знакомство с новыми людьми и установление контакта для них весьма затруднительно. Оксана Крючкова Психолог Детского сада Школа Сотрудничества

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Как помочь ребенку принять новую реальность

Пребывание в незнакомой обстановке является достаточно большой нагрузкой для ребенка, поэтому в первые дни пребывания лучше приходить в детский сад на 1-2 часа. По мере привыкания к новому режиму и пространству, по мере знакомства с окружающими сверстниками и взрослыми, ребенок постепенно устанавливает с ними доверительные отношения и готов оставаться в детском саду на более продолжительное время.

Отдельное внимание стоит уделить тихому часу. Не каждый ребенок может сразу остаться на дневной сон. Дети сложно ориентируются во времени и для них практически нет разницы между сном дневным и ночным. Часто в глазах малыша мы читаем немой вопрос: «Как же спать без мамы?» На привыкание к дневному сну в детском саду стоит отвести время. Как только у ребенка все удачно сложилось с утренним расставанием, приемом пищи, дневным сном, можно говорить о том, что адаптационный процесс подходит к концу. Юлия Тулушева Психолог Детского сада Школа Сотрудничества

Адаптация глазами родителя

Родители, впервые оставляющие ребенка с незнакомыми людьми, испытывают не меньшие волнения. В первые дни попытайтесь не высказывать сожаления о том, что ребенка приходится отдавать в детский сад. Напротив, своим настроением подчеркивайте, что ему бояться нечего, никто его не обидит, что ему здесь будет хорошо.

Перед тем, как принять решение о посещении детского сада, мы советуем прийти сюда самим, прочувствовать атмосферу, насколько вам, родителям, здесь спокойно и безопасно, пообщаться с педагогами. Если это место внушает доверие вам, то и ребенок адаптируется быстрее. Оксана Крючкова Психолог Детского сада Школа Сотрудничества

Позитивный настрой

Ребенок смотрит на родителей и формирует те отношения, которые демонстрируют родители. Родителям важно, как провел день их любимый малыш. Обсуждая день ребенка, помните о положительном настрое. Вопросы «Тебя сегодня никто не обижал?» и «С кем ты сегодня играл?» по сути одинаковы, а маркер эмоций разный. Обсуждайте все эмоции, о которых рассказывает малыш, будьте внимательны, заботливы и терпеливы.

Ребенок всегда хочет нравиться родителям, поэтому он будет ориентироваться, концентрировать ему внимание на положительных или отрицательных эмоциях и взаимоотношениях. В детском саду, как правило, работает много специалистов, готовых прийти на помощь в затруднительных ситуациях. Если возникают вопросы, задавайте их. Юлия Тулушева Психолог Детского сада Школа Сотрудничества

Что делать при слезном утреннем расставании

Если ребенок плачет при расставании с мамой, проанализируйте, так ли тяжело расставаться ему с папой или другими членами семьи. Если с кем-то из близких ребенок чувствует себя утром комфортнее, то на период адаптации лучше, чтобы в детский сад его приводил именно этот взрослый.

Можно разрешить ребенку взять с собой в детский сад любимую игрушку или предмет (покрывало, мамин браслет, чашку). Как невидимая нить, это будет связывать малыша с домом. Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду. Когда знаешь чего ожидать, не так уж и страшно оставаться. Придумайте и отрепетируйте несколько способов утреннего прощания, например, воздушный поцелуй, крепкое рукопожатие или поглаживание по спинке. Это поможет ребенку отвлечься от грустных мыслей, а со временем станет своеобразным ритуалом и будет радовать и ребенка, и родителей. Оксана Крючкова Психолог Детского сада Школа Сотрудничества

Долгожданная встреча, или важность вечерних ритуалов

Приходя вечером за ребенком в детский сад, будьте особенно к нему внимательны, ведь он ждал вас целый день и хотел многое рассказать. Уделите ему время, разделите его эмоции. Рассмотрите вместе его работы и поделки – помните, дети очень стараются для вас, им очень важна ваша поддержка.

Если после работы вы устали, раздражены, сердиты, старайтесь не показывать этого ребенку, ведь он прочитает ваше состояние, а в силу отсутствия опыта примет раздражение и недовольство на себя. Похвалите ребенка, поцелуйте, пусть встреча с родителем станет праздником. Это поможет ребенку понять, что его ждут и гордятся им. Подобная доброжелательная обстановка поможет быстрее адаптироваться к детскому саду и не переживать во время утреннего прощания.

И помните: успешная адаптация к детскому саду возможна только при тесном взаимодействии участников процесса – родителей и сотрудников детского сада – и если тандем сложится, то в выигрыше будет ребенок и его будущее!