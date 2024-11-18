В Вологодской области врачам будут платить за сохранение беременности

О запуске демографической программы "Семья - оплот Русского Севера" в регионе сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Программа нацелена на улучшение рождаемости в регионе и качества жизни семей с детьми. Мы подготовили комплекс мер и направили соответствующее финансирование - 145 миллионов рублей", - заявил руководитель региона.

Известно, что на средства областного и федерального бюджетов в Вологодской области в университетах откроются комнаты, где мама сможет оставить на время занятий малыша до трех лет, а специалисты организуют службу по присмотру и уходу за детьми от одного до трех лет.

В женских консультациях будут работать службы, которые подготовят семьи к появлению новорожденного. В пунктах проката родители смогут взять на время необходимые для воспитания и развития детей вещи.

Меры поддержки ждут молодых мам в возрасте до 25 лет. Им выплатят по 100 тысяч рублей. Если в семье студентов в возрасте до 25 лет родится ребенок, один из родителей сможет оплатить стоимость учебы (до 91 тысячи рублей). Выплаты для приобретения большей жилплощади после появления малыша в семье - полмиллиона рублей, а маткапитал в Вологодской области, если у жителей появится четвертый и последующий ребенок - 150 тысяч рублей.

Вологжанам гарантируют выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье (до 35 лет), а также компенсируют молодой семье (до 35 лет) стоимость найма жилого помещения.

Вологжанам обеспечат бесплатное прохождение начального этапа ЭКО.

Кроме того, в рамках программы врачи получат по пять тысяч рублей за каждую сохраненную жизнь ребенка и 25 тысяч рублей при рождении ребенка. На выделенные средства правительство региона отремонтирует десять медицинских учреждений и приобретёт более 120 медицинских приборов.

По данным правительства региона, часть из законов вступит в силу с 1 января 2025 года, некоторые меры будут - с 1 июля 2025 года. Региональный материнский капитал на третьего ребенка в размере 150 тысяч рублей на детей, родившихся с 1 января 2023 года, сохраняется.