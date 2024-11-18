Почему суды отменяют штрафы за шпаргалки на экзаменах

В России суды начали отменять постановления комиссий по делам несовершеннолетних о вынесении наказания в виде штрафа за шпаргалки на экзаменах. Тем, кто уже оплатил их, деньги вернут.

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Да, оказывается мало просто удалить ученика с экзамена за нарушение, наказав таким образом. А наказание уже серьезное: ведь пересдать экзамен в том же году ребенок уже не сможет, теряет время, не поступае в вуз. С 2014 года Верховный суд РФ установил, что за нарушения во время ЕГЭ можно привлекать к ответственности как преподавателей, так и школьников, взимая еще и штрафы. С тех пор рублем было наказано немало тех, кто пользовался шпаргалками или нарушал порядок иначе.

Кстати, в этом году, по данным Рособрнадзора, только во время ЕГЭ за шпаргалки и другие справочные материалы с экзаменов было удалено 337 человек. Не так уж и много, учитывая, что сдают экзамены более 600 тысяч школьников.

Но на Кубани недавно произошел прецедент: Советский районный суд Краснодара по представлению прокурора освободил от такого штрафа школьницу, попавшуюся в прошлом году со шпаргалками на ОГЭ по географии. После удаления ученицы с экзаменов организаторы обратились в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Карасунского внутригородского округа.

Она-то и признала старшеклассницу виновной в нарушении установленного законодательством об образовании порядка проведения ГИА (ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ). Санкции по данной статье предусматривают для физлица наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.

Сумму назначенного в данном случае штрафа прокуроры не раскрыли. И лишь сообщили: "Cовершенное деяние не представляет существенного нарушения охраняемых общественных отношений в сфере образования ввиду удаления несовершеннолетней школьницы с экзамена".

Выходит, девятиклассницу наказали дважды: и с экзамена удалили, и штраф взяли? В связи с этим постановление о привлечении подростка к административной ответственности было опротестовано прокурором. И суд с ним согласился. Корреспонденту "РГ" удалось выяснить, что старшеклассница спустя время успешно пересдала экзамен, получила аттестат. И сейчас учится в колледже.

Добился прокурор отмены вынесенного штрафа и в Тихорецком районе Кубани, где инцидент произошел во время ОГЭ по математике после 9-го класса. В какой-то момент у девочки якобы заметили шпаргалки, за что она была удалена с экзамена, а затем оштрафована - на три тысячи рублей. Усмотрев нарушения в вынесенном постановлении, прокурор обратился в суд с иском о защите прав несовершеннолетней.

Там выяснилось, что не только протокол был составлен в отсутствие законного представителя ребенка, но в материалах не оказалось доказательств, подтверждающих наличие у девочки письменных заметок. Саму шпаргалку (если она была), почему-то не только не изъяли, но даже не указали в протоколе о ее содержании. То есть состав правонарушения ничем подтвержден не был.

Наказывать за "шпоры" рублем или нет? Психологи уверены: шпаргалки пишут вовсе не для того, чтобы обмануть. Это способ снять стресс на экзамене. Примерно половина тех, кто пишет и приносит с собой в аудиторию шпаргалки, ими не пользуются

В результате суд, согласившись с мнением прокурора, вынес решение об отмене постановления комиссии по делам несовершеннолетних и прекращении производства по делу об административном правонарушении. Вот только беда: пересдать экзамен девочка так и не смогла, оставшись на второй год в девятом классе той же школы.

Получается, суды встают на защиту тех, кто пытается обмануть учителей? Так наказывать за "шпоры" рублем или нет?

Психологи уверены: шпаргалки пишут вовсе не для того, чтобы обмануть. Прежде всего, это психологическая поддержка самого себя.

- Вы удивитесь, но примерно половина тех, кто пишет и приносит с собой в аудиторию шпаргалки, ими не пользуются! Так просто спокойнее, - рассказала "РГ" психолог Елена Краева. - Это просто один из способов подготовки к экзамену. А когда шпаргалки тщательно готовят по каждому вопросу из билета, это и память тренирует, и снижает уровень стресса.

На Кубани комиссии по делам несовершеннолетних при городских и районных администрациях входят в структуру регионального министерства труда и социального развития.

Там пояснили, что при проведении экзаменов этими комиссиями было вынесено около 50 постановлений о привлечении к ответственности школьников.

"Сегодня позиция прокуратуры - прекращать дела по данным правонарушениям по малозначительности, так как подросток при удалении с экзамена уже наказан. Поэтому назначать ему еще и штраф - чрезмерная мера. Мы в целом это мнение поддерживаем ", - сообщили в министерстве.

Кстати

Бумажная шпаргалка - самая популярная и у школьников, и у студентов. На втором месте - микронаушник. А вот у старшего поколения шпоры были с "изюминкой". Например, бутылка с водой, а под этикеткой - бумажка с текстом. Или заранее начисто написанные билеты, пришитые в пакете к юбке с внутренней стороны. Потихоньку вытягивали и выдавали их как написанный на экзамене ответ.

Комментарии

Лада Чепелева, заведующая кафедрой социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского госуниверситета:

- Действительно, есть прецеденты, когда штрафуют не только организаторов проведения экзаменов, но и учеников, достигших 16-летнего возраста. Но лично у меня вызывает сомнение сам факт совершенного школьниками административного правонарушения. Писать шпаргалки полезно для запоминания предмета. А то, что дети приносят их на экзамен, является недоработкой педагогов и родителей, не сумевших убедить, что этого делать нельзя. Зачем перекладывать на ребенка воспитательные функции? И какую воспитательную функцию в подобных случаях несет штраф? Что - деньгами можно все решить? Да и где их возьмет ребенок, который нигде не работает? Только у родителей. Если он действительно попался со шпаргалкой, то наказанием является сам факт удаления с экзамена. Штраф тут явно лишний.

Андрей Чеховский, преподаватель физики, репетитор:

- Я своих учеников даже прошу писать шпоры. В виде структурированного конспекта. А иногда сам пишу и прошу выучить именно в той структуре, что написано. Так материал лучше запоминается. Правда, то, чем занимаются школьники и студенты сегодня, и шпаргалками-то не назовешь! Засунул наушник в ухо и пишешь под диктовку. Никакой пользы!

Леонид, ученик 11 класса: