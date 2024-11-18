Психолог заявила, что в подростковой агрессии виноваты родители

Психолог Ильина утверждает, что личность подростка формируется к 15 – 17 годам под влиянием отношений с родителями. Недостаток внимания может привести к его замкнутости, заявила она интернет-изданию Regions.ru.

Агрессия у подростков часто коренится в детстве, когда они наблюдали за родительскими конфликтами, пояснила эксперт. Это поведение может быть подкреплено сценами насилия из СМИ.

Дети с психопатическими чертами, которые жестоко обращались с животными, также склонны к преступлениям. Здесь вопрос уже о психическом заболевании, а не о воспитании, подытожила Ильина.