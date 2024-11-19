Педиатр перечислила опасные для здоровья школьников продукты

Рацион современных школьников крайне разнообразен: помимо привычной домашней еды, дети употребляют много пищевых продуктов быстрого питания, газированные напитки, продукты глубокой переработки. Однако некоторые из этих продуктов являются не просто неполезными или нежелательными для детского организма, но и крайне вредными.

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В перечень продуктов, от употребления которых детям школьного возраста лучше воздержаться, входит фастфуд, некоторые виды снеков, например чипсы, обработанные продукты, в том числе кетчупы и соусы, энергетические напитки и газированные напитки с большим количеством сахара. Эти продукты нередко становятся причиной развития хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и провоцируют набор лишнего веса, рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.

«Фастфуд, энергетики, чипсы школьникам употреблять не нужно, газировку – в очень ограниченных количествах. Майонез и кетчуп тоже нежелательны. Потому что эти продукты негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, приводят к прибавке веса у детей», – пояснила Позднякова.

Елена Позднякова отметила, что результатом употребления перечисленных продуктов могут стать как кратковременные нарушения здоровья, так и хронические воспалительные процессы в органах желудочно-кишечного тракта, например гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка) и дуоденит (воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки), которые при отсутствии лечения могут привести к развитию таких опасных состояний, как эрозии и язвы, кровотечения и острый панкреатит.

«Кроме того, эти продукты негативно влияют на работу поджелудочной железы, а энергетические напитки также представляют опасность для нервной и сердечно-сосудистой систем», – добавила Позднякова.

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