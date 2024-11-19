Сергей Лукьяненко рассказал о своем отношении к ЕГЭ по литературе

Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко полагает, что подход к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе неправильный, так как он не формирует у школьников любовь к книгам. При этом ЕГЭ полезен тем, что работает как уравнительная система для детей из разных школ. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

"ЕГЭ, с одной стороны, конечно, имеет пользу, потому что он уравнивает во многом шансы детей из разных школ, из разных уголков страны при поступлении. Но в той форме, в которой он сделан, особенно для таких предметов, как литература, это, конечно, не совсем правильный экзамен", - считает писатель.

Он подчеркнул, что в таких предметах, как литература или история, нужно уйти от механического подхода в пользу более свободного экзамена.