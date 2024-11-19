Эксперт посоветовала матерям не брать сыновей в женскую раздевалку

Это может смущать других посетительниц.

Следует дождаться, когда в комнате для переодевания никого не будет. Такими рекомендациями в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Алевтина Рогова.

«Конечно, свой ребёнок — мама его не стесняется, но другие — это женщины всё-таки, они могут смущаться, действительно. Это дискомфорт вообще-то. Я считаю, что всё-таки нужно дождаться, когда все или уйдут, какую-то минутку, бывает же, что никого нет в раздевалке».

Также в общественной раздевалке «неприлично» общаться по видеосвязи, подчеркнула Рогова.

«[Общение по видеосвязи — прим. ГМ] — это тоже некомфортно. Это неприлично. Вообще нарушать, как говорится, мысли других людей — не особо это хорошо. Потому что в этот момент кто-то может отвлекаться, что-то забыть или, наоборот, что-то вспомнить. Надо беречь психологически комфортную зону любого человека. Замечания не следует делать. Главное не уподобляться и самим так не поступать. Отойти в сторону, уйти».

Ранее психолог пожаловалась на безграмотность родителей в вопросах воспитания детей. Нужно интересоваться чувствами ребёнка, а также удовлетворять его потребности. В противном случае у подростков возрастает риск развития депрессии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Надежда Резенова.