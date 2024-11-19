В «Эксмо» заявили, что детские книги должны изучать психологи

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сообщил НСН, что Союз писателей России проанализировал менее 1% детских книг. Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в интервью НСН рассказал, что общественники все чаще обращаются в Роспотребнадзор, усматривая недопустимое, в том числе пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), в отдельных детских произведениях.

Представители издательств и авторы детских книг потребовали представить полную версию исследования Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки в сознании детей. Участники рынка сомневаются в корректности методологии, сообщает «Коммерсант». При этом исследование 930 детских книг, доступных в продаже, уже подтолкнуло комитет Госдумы по защите семьи обратиться к правительству РФ с просьбой задуматься о мерах против распространения деструктивной литературы. Капьев отметил, что подобные исследование должны проводить только профильные специалисты.

«Странно делать выводы на основании менее 1% книг, которые коллеги посмотрели. Знаю, что Российский книжный союз запрашивал исследование, но им никто ничего не предоставлял. На мой взгляд, любое исследование, особенно, если оно попадает в Госдуму, должны проводить специалисты. Исследования детских книг должны делать психологи, а этот анализ проводил детский автор, у которого книги давно выходили, притом в электронном виде», - заявил он.

По словам собеседника НСН, ему известно, что не все произведения, отобранные для анализа, сегодня издаются в стране.

«Сложно оценить ущерб для издательств в случае запрета произведений, все будет зависеть от конкретных книг. Насколько я знаю, в исследовании были книги, которые не издаются. Самыми продаваемыми в России остаются произведения﻿ Самуила Маршака, Владимира Маяковского, Агнии Барто, Елены Ульевой. Сомневаюсь, что их запретят», - предположил он.

Как добавил Капьев, его издательство регулярно сталкивается с жалобами общественников на популярные детские произведения.

«Мы в свое время отвечали на претензию, которая была написана в Роспотребнадзор на "Кота в сапогах". Там король надевает платье и голый, какая-то часть его тела показана, когда он купается. Один из читателей посчитал, что платье короля - явно ЛГБТ. То, что человек историю в школе не проходил, либо плохо учился, не знает, как одевались короли, это десятый вопрос. Даже странно, что Роспотребнадзор нам это направляет, и приходится отвечать на такие вопросы, их, к сожалению, много», - заключил он.

Ранее Советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская рассказала «Радиоточкой НСН», что никогда не сталкивалась с детскими книгами, которые извращали бы мышление, поэтому считает повышенный контроль деятельности издательств излишним. По ее словам, писательскому сообществу необходим ознакомиться с вышеупомянутым исследованием, чтобы обсуждать возможные запреты более предметно.