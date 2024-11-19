Жительница Новгородской области родила 14 детей

Очередное радостное пополнение случилось в семье Светланы и Михаила Семеновых из города Малая Вишера Новгородской области. У них родился 14-й ребенок.

© Российская Газета

Роды принимали специалисты Новгородского областного клинического перинатального центра. Поэтому все прошло без проблем. Мама и малышка, а на свет появилась девочка, чувствуют себя хорошо, сообщили в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

Родилась малышка сегодня в 1:40. Ее вес - 3652 грамма, рост - 54 сантиметра.

Теперь в семье Светланы и Михаила Семеновых пять дочек и девять сыновей. Самой старшей девочке - 17 лет.

Всего в Новгородской области около 8 тысяч многодетных семей.