Поэтесса призвала не торопиться с запретом 60% детских книг

В России не стоит торопиться вводить повышенный контроль деятельности издательств в отношении детской литературы и запрещать некоторую из них. Об этом НСН рассказала советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская, комментируя исследование Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг «формируют негативные установки в сознании детей».

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Она подчеркнула, что в своей практике еще не встречала детских книг, которые могли бы извратить мышление ребенка. По ее словам, данный вопрос «попахивает вкусовщиной и ненужной превышенной строгостью оценок».

«Я с этим исследованием не знакома, но у меня есть опыт общения с издательствами. У меня тоже вышла книжка детских стихов. Я могу сказать, что в больших издательствах работают очень грамотные, хорошо образованные редакторы. Я не думаю, что они допускают какие-то такие вещи», — сказала Рубальская.

Поэтесса добавила, что перед обсуждением возможных запретов на книги стоит ознакомиться с полным исследованием и создать компетентную комиссию, которая оценит ситуацию.

Результаты исследования, проведенного книжными сервисами Литрес и LiveLib, до этого показали, что 25% россиян в детстве мечтали превратиться в пантеру Багиру из произведения Редьярда Киплинга «Книга джунглей». На втором месте по популярности Алиса из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла (23%), а на третьем Пэппи Длинный чулок из одноименной повести Астрид Линдгрен (20%).