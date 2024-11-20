Грудное вскармливание влияет на социальную успешность

Кормление ребенка грудью влияет на умственное развитие ребенка, также оно может сыграть роль в дальнейшем становлении с точки зрения социального и профессионального роста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Союза педиатров России.

"Дети, получавшие в младенчестве грудное молоко, значительно реже страдают острыми инфекционными заболеваниями. Установлена также роль достаточно продолжительного грудного вскармливания в профилактике хронических болезней не только детей, но и взрослых <...>. При прочих равных условиях продолжительное грудное вскармливание достоверно связано с более высокими показателями умственного развития детей и подростков (в сравнении с детьми, не получавшими грудного молока или получавшими его недостаточно) и даже с социальной и профессиональной успешностью взрослых индивидов", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что по данным Росстата, с 1995 по 2022 год доля российских детей в возрасте от трех до шести месяцев, получавших грудное вскармливание, составляла от 39,9% до 45,1%, в 2021 году - 43,9%, в 2022 - 44,5%. Дети от шести месяцев до года получали грудное вскармливание в 32,5-41,2% случаев за временной промежуток в 27 лет, в 2021 году показатель составил 38,6%, в 2022 году - 37,6%. По данным отдельных региональных исследований, проводившихся в Кемеровской области, в России была выявлена отрицательная динамика частоты грудного вскармливания младенцев от рождения до трехмесячного возраста, то есть в особенно важный период для младенца, в 2020 году число оценивалось в 16,9% при 30,6% в 2000 году.

"Доля детей одного года жизни, получающих частично грудное вскармливание, в нашей стране, как и во многих других странах, явно недостаточна, также продолжительность грудного вскармливания убедительной тенденции к росту не имеет. Еще хуже показатели частоты грудного вскармливания больных и недоношенных младенцев, хотя именно этим детям грудное молоко жизненно необходимо. Причины сложившейся ситуации многофакторны и требуют отдельного обсуждения", - отметили в пресс-службе.

В Союзе педиатров пояснили, что хоть производство смесей и совершенствуется для максимального их приближения по составу к грудному молоку матери, однако это не приближает к нему до конца, сохраняется приоритет в грудном вскармливании.

"Грудное молоко даже называют "живой тканью", подчеркивая его непревзойденные ценные качества для сохранения и укрепления здоровья ребенка", - заключили в Союзе педиатров.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1954 года. Его цель - повысить информированность в вопросах обеспечения благополучия детей во всем мире, День стал дополнением к Международному дню защиты детей 1 июня. Также 20 ноября празднуется Международный день педиатрии.