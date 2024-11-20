Педиатр рассказала о частой проблеме с питанием у детей

Нарушения аппетита и пищевого поведения довольно распространенная проблема среди детей. По данным статистики, с такими жалобами сталкиваются от 15 % до 47 % малышей разных возрастных категорий. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Гордеева рассказала о причинах и последствиях избирательного аппетита.

«Часто родители обращаются к врачу с жалобой на плохой аппетит у ребенка. Однако в ряде случаев это выявляется на приеме при обсуждении рациона, хотя изначальная причина обращения может быть другой – боли в животе, запоры, анемия, частые ОРВИ, избыточный вес и т.д.», – подчеркивает эксперт.

Как отмечает Елена Гордеева, важно понимать, что нарушение аппетита и пищевого поведения может приводить к дефициту необходимых для полноценного роста и развития нутриентов. Это ослабляет иммунитет ребенка и его способность противостоять инфекциям.

Что такое избирательность аппетита

По словам Елены Гордеевой, избирательность в еде – наиболее частая форма нарушения пищевого поведения. Определить ее можно, посчитав количество продуктов, которые ребенок употребляет в течение недели. Норма – не менее двадцати продуктов.

Признаки избирательного аппетита:

Ребенок очень разборчив в еде, например, ест только картофель фри или наггетсы, игнорируя другие блюда из картофеля и курицы.

Ребенок не проявляет интереса к еде или ест маленькими порциями, проявляет чувствительность к температуре, текстуре или вкусу пищи (это может быть связано с сенсорной пищевой чувствительностью).

Вкусовые предпочтения ребенка меняются за несколько дней – сегодня он ест продукт с удовольствием, а завтра оставляет его на столе нетронутым.

Какие последствия могут быть

Дети с избирательным аппетитом могут как терять, так и набирать вес. Избыточная масса тела часто связана с чрезмерным потреблением калорийных продуктов, таких как картофель фри и булочки, в то время как в рационе ощущается дефицит витаминов, минералов и других важных питательных веществ (фруктов, овощей, злаков, молочных продуктов).

Даже при нормальном весе у ребенка могут развиваться скрытые дефициты витаминов, минералов и белка, что приводит к таким проблемам, как анемия, частые простуды и запоры.

Что делать

Решение проблемы с рационом питания часто приводит к улучшению здоровья, снижению частоты болезней, а также к повышению успеваемости в школе. Однако важно понимать, что отказ ребенка от тех или иных продуктов (например, овощей) может быть связан с заболеваниями ЖКТ.

Если у ребенка наблюдаются проблемы с питанием, рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу. Специалист определит причины нарушений и даст необходимые рекомендации.