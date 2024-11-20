Какую роль играет соска в процессе засыпания ребенка

Консультант по сну Елена Мурадова, основатель Центра детского сна и Онлайн-школы BabySleep, создатель Международного Центра подготовки консультантов по сну BabySleepConsult в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru ответила на самые распространенные вопросы родителей о детской соске.

Помогает ли соска засыпать?

Многим детям соска действительно помогает уснуть или продлить короткие сны. Сосание стимулирует выработку гормонов удовольствия, это помогает успокоиться и заснуть, если малыш капризничает или перевозбужден. Но нельзя сказать, что всем детям точно нужна пустышка. Некоторые малыши ее в принципе не признают, многие могут спать без нее.

Что говорят научные данные?

Научные исследования говорят, что в возрасте до года меньше всего ночных пробуждений было у детей, которые не сосали ни пустышку, ни пальцы. А те, которые сосали пустышку, просыпались чаще, чем те, кто сосали пальцы. Но в целом ученые пришли к выводу, что сосание пальцев или пустышки не ухудшает сон детей и не улучшает его. При этом научные данные подтверждают, что сосание пустышки может снижать уровень стресса и тревоги и даже уменьшить боль от укола.

Можно ли ребенку спать с соской?

На практике консультанты BabySleep видят, что соска часто бывает полезным помощником для родителей в ранний период жизни ребенка. Но она может стать сильной ассоциацией со сном, то есть единственным привычным способом засыпания. И в результате ребенок часто просыпается и плачет, потому что во сне потерял пустышку. А родители каждую ночь несколько раз ее ищут и успокаивают плачущего ребенка. В этой ситуации соска уже мешает. Поэтому при необходимости важно вовремя и правильно расстаться с этим помощником.

«Главное – если ребенок теряет соску во сне, не возвращайте ее обратно. Запомнив, как уснуть без сосания в момент краткого пробуждения между циклами сна, он быстрее научится продолжать сон самостоятельно», - рекомендует эксперт.

Когда отучать ребенка от соски?

Единого мнения, в каком возрасте лучше отучать от соски на засыпание, нет. Обычно чем ребенок младше, тем проще расстаться с соской, легче переключиться на что-то другое. А если история затянулась до 3 лет и соска стала уже сильной привычкой, то избавиться от нее сложнее, хотя тоже можно.

Несколько лайфхаков для разного возраста:

Если ребенок уснул с соской, попробуйте ее аккуратно вытащить. Если спать без нее в начальных стадиях сна и при переходе к глубокому сну, есть шанс, что сон будет спокойнее.

Еще вариант – дайте пососать соску перед сном, расслабиться, а когда малыш начнет погружаться в сон и вот-вот уснет, аккуратно ее вытащите. Если ребенок беспокоится, верните соску обратно, а потом вновь заберите. Важно дать малышу почувствовать, что он засыпает без сосательных движений.

Если ребенок только знакомится с прикормом, днем можно заменить соску на ниблер – приспособление с сеточкой, которое можно наполнить кусочками фруктов.

Сложнее всего расстаются с соской те дети, которые привыкли с ней засыпать. Выход – во время укладывания заменить ее на комфортер или сонную игрушку (с 6 месяцев по соображениям безопасности), которую можно взять в рот. Так как быстро отказаться от сосания у ребенка вряд ли получится.

С ребенком постарше соску можно «потерять» или «подарить». Подкрепите историю о новорожденном ежике или птенце картинкой из детской книжки и предложите ребенку поделиться соской с маленьким зверьком, который не может уснуть без нее. А взамен ежик может оставить небольшой подарок.