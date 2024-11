Почему дети Африки учатся жизни быстрее, чем дети Запада

В отличие от детей Запада, малыши из охотников-собирателей бассейна Конго к 6-7 годам уже умеют охотиться, находить съедобные растения, ухаживать за младенцами и за собой. Этот быстрый процесс обучения обусловлен уникальной социальной средой: культурные знания передаются не только родителями, но всем сообществом. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном Университетом штата Вашингтон и опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование помогает объяснить, как многие культурные особенности сохранялись тысячелетиями среди охотников-собирателей в различных природных условиях Африки.

«Мы фокусируемся на охотниках-собирателях, потому что этот образ жизни характеризовал 99% истории человечества. Наши тела и умы адаптированы к такому тесному, существованию в небольшой группе, а не к современной городской жизни. Изучая, как обучаются дети в этих сообществах, мы стремимся выявить механизмы, которые позволили людям адаптироваться к разнообразным условиям по всему миру», — пояснил Барри Хьюлетт, профессор антропологии и ведущий автор исследования.

Исследование показало: члены большой семьи ребенка играют большую роль в передаче знаний, чем считалось ранее. Около половины культурных знаний, получаемых детьми и подростками в таких обществах, передаются им людьми, с которыми они не связаны близким родством. Это контрастирует с предыдущими исследованиями, концентрировавшимися больше на передаче знаний от родителей к детям.

Дети в этих обществах получают информацию из различных источников: от родителей, сверстников и даже неродных взрослых. Это отличается от модели западной нуклеарной семьи, где обучение чаще всего сосредоточено вокруг родителей или учителей в формальной школьной среде. Широкая неформальная сеть обучения в обществах охотников-собирателей становится возможной благодаря близким условиям проживания. Маленькие общины, обычно состоящие из 25-35 человек, проживающих в домах на небольшом расстоянии друг от друга, создают среду, где дети могут взаимодействовать и наблюдать за широким кругом людей, обучаясь важным навыкам, таким как уход за младенцами, готовка, охота и собирательство, через тонкий и часто невербальный процесс.

Исследование также подчеркивает важность равенства, уважения индивидуальной автономии и готовоности поделиться среди охотников-собирателей. Дети не принуждены к обучению, а получают свободу исследовать и практиковать навыки самостоятельно, что способствует глубокому пониманию культуры.