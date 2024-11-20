Психолог дал советы, как правильно подготовить старшеклассника к ЕГЭ

Жизнь современного школьника не назовешь легкой – большое количество уроков, дополнительных занятий, домашних заданий. В старших классах нагрузка увеличивается за счет подготовки к олимпиадам, бущим государственному экзамену (ОГЭ) в 9 классе или единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 11 классе.

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О том, как помочь ребенку справиться со стрессом во время подготовки к этим интеллектуальным испытаниям, шла речь на вебинаре, организованном ИТ-кампусом «Неймарк». Свои советы дала клинический психолог, кандидат биологических наук, доцент ПИМУ, а также мама выпускницы 11 класса Валерия Катунова, отвечая на вопросы руководителя дирекции довузовской подготовки ИТ-кампуса Алексея Хабибуллина. Заразное состояние – Насколько велико влияние стресса на жизнь выпускника? Подпитывает ли его повышенная тревожность родителей?

«Даже если ученик пишет рядовую контрольную работу по текущей теме, это уже стресс. Естественно, стресс от таких рубежных экзаменов, как ОГЭ и ЕГЭ намного выше и не сравним с тем, что испытывают дети в повседневной школьной жизни».

Но очень часто возникает ситуация, когда родители волнуются значительно больше, чем сам выпускник. Тревога – это очень заразное состояние, оно передается детям от мам и пап, усиливая таким образом стрессовую ситуацию для выпускника.

В психологии есть такой термин – «пирамида ответственности». Современные государственные экзамены, такие как ЕГЭ и ОГЭ, связаны с очень высоким уровнем ответственности, которую испытывают органы образования всех уровней, и педагоги очень часто психологический груз ответственности перекладывают на ребенка.

Как следствие, повышенная тревожность наблюдается уже начиная с 7 – 8 классов, потому что учителя очень часто напоминают: остался всего год или осталось всего два года до ОГЭ, ЕГЭ. Учеников средней школы буквально с нового учебного года начинают пугать экзаменами, говорить о том, что сдавать их сложно и легко экзамен «провалить». В итоге дети испытывают двойное давление – от учителей в школе и от родителей дома. А задача родителей как раз и заключается в том, чтобы, напротив, погасить в детях тревожность, минимизировать стресс.

Чем так страшны ОГЭ, ЕГЭ?

– Стресс возникает при сдаче любого экзамена, неважно в каком виде он проводится – в устной ли, письменной форме, в формате ОГЭ и ЕГЭ. Процедура проведения последних имеет специфический характер: детей приводят на экзамен организованно в незнакомое помещение, проходят через рамки металлоискателей, предупреждают о недопустимости нарушения ряда формальностей. И такой регламентированный формат проведения государственных экзаменов создает дополнительные условия для волнения. Дети «заражаются» страхами. Отчасти стресс связан не столько с экзаменом, сколько с антуражем, создаваемым вокруг ОГЭ и ЕГЭ.

Для преодоления этого стресса для ребят организуются пробные экзамены. А папы и мамы могут поучаствовать в акции «ЕГЭ для родителей». Готовим запасной вариант

Какие еще советы в ситуации подготовки к ОГЭ, ЕГЭ стоит дать родителям, которые испытывают сильную тревогу, по сути, за судьбу ребенка?

– Очень важно оставаться спокойным и научить сохранять спокойствие своего ребенка. Мы, взрослые, уже обладаем некой толикой мудрости – прекрасно понимаем, что в жизни есть события поважнее экзаменов. Если посмотреть на ситуацию с ОГЭ и ЕГЭ с точки зрения их значимости для ребенка, стоящего на пороге взрослой жизни, то они перестанут казаться какими-то судьбоносными. В этом плане важно, чтобы в семье были правильно расставлены приоритеты, чтобы ребенок понимал, что экзамены в школе –это лишь один из этапов в жизни, и на самом деле он не настолько страшен, как кажется.

Ребенок должен осознавать, что цена ошибки, допущенной на экзамене, не такая уж критичная, и плохо сданный экзамен – это не конец всей жизни.

Как подготовиться к экзамену в оставшиеся полгода?

– Очень важна психологическая готовность ребенка. Психологическая готовность – это спокойное отношение к результатам экзамена, уверенность, что ребенка дома примут и поддержат в любом случае. Психологи сталкиваются с ситуациями, когда он боится идти домой, потому что мама или папа в сердцах сказали, если ты получишь двойку, то лучше не приходи. Такое нельзя говорить даже в шутку. Дети в подростковом возрасте сложно воспринимают подобный юмор.

Напротив, стоит подстраховаться и обсудить с ребенком худший вариант развития событий. С психологической точки зрения, это очень действенный метод борьбы со страхами. Если проговорить, что будет, если экзамен будет провален (выставлен очень низкий или недостаточно высокий балл), то мозг ребенка должен будет воспринять подготовленные заранее новые сценарии действий, которыми можно воспользоваться, и страх уйдет. Тренировки снимут тревожность

Как помочь ребенку готовиться?

– Важно понимать, что когда мы что-то делаем в жизни впервые, то нас это пугает, поэтому очень важны репетиции – написание пробных вариантов ОГЭ, ЕГЭ на время. Это учит ребенка регламентировать свою деятельность, распределять время.

Очень важна работа с бланками. Нужно тренироваться их заполнять. Отработать то, как можно исправить ошибку, чтобы был зачтен верный вариант. К сожалению, часто учителя не уделяют этому достаточно внимания. Неоднократное прохождение одного и того же действия делает его рутинным, настолько отработанным, что тревожность снижается. Во многих вузах есть недорогие, краткосрочные курсы, на которых помогают подготовиться к процедуре ЕГЭ.