В Рособрнадзоре высказались на тему отмену ОГЭ

Рособрнадзор готов подключиться к обсуждению целесообразности сдачи ОГЭ после 9-го класса, если ребенок поступает в колледж. В то же время отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации учеников к освоению учебных предметов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил думским комитетам обсудить вопрос целесообразности сдачи ОГЭ после девятого класса, если ребенок поступает в колледж или техникум.

«‎Рособрнадзор готов принимать участие в соответствующих обсуждениях, в том числе общественно-профессиональных. Полагаем, что процедуру государственной итоговой аттестации по окончании 9-го класса необходимо совершенствовать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что ОГЭ - это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования.

«‎Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что Рособрнадзор неоднократно заявлял о необходимости совершенствования системы приема в учреждения среднего профессионального образования.