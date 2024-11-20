Педиатр объяснил, какой прикорм считается лучшим для ребенка

Педиатр объяснила, какой прикорм считается лучшим для ребенка
Какой прикорм принесет пользу младенцу? На данный вопрос ответила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.
По ее мнению, традиционно в педиатрическом сообществе считается, что заводской прикорм является самым безопасным видом прикорма. Если ребенок получает лишь грудное молоко, такой прикорм появляется в его жизни примерно с пяти с половиной месяцев. Если ребенок получает только смесь или смесь и молоко, то в данном случае с новыми продуктами он знакомится с 4,5 месяцев.
«Поздно, если мы затягиваем введение прикорма до 7-8 месяцев. В интервале 4,5-6 месяцев открывается так называемое «золотое окно толерантности». Это тот возрастной интервал, когда ребенок охотно знакомится с новыми продуктами и правильно их воспринимает. В противном случае слишком раннее или слишком позднее введение прикорма может способствовать формированию пищевой аллергии», – рассказала педиатр.