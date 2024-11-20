Педиатр объяснил, какой прикорм считается лучшим для ребенка

Какой прикорм принесет пользу младенцу? На данный вопрос ответила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

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По ее мнению, традиционно в педиатрическом сообществе считается, что заводской прикорм является самым безопасным видом прикорма. Если ребенок получает лишь грудное молоко, такой прикорм появляется в его жизни примерно с пяти с половиной месяцев. Если ребенок получает только смесь или смесь и молоко, то в данном случае с новыми продуктами он знакомится с 4,5 месяцев.