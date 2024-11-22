Как снизить стресс школьников при подготовке к экзаменам

Эксперт отметила, что тревога и стресс являются заразными состояниями. Они могут передаваться от родителей к подросткам, усиливая напряжение от предстоящих ОГЭ и ЕГЭ.

В психологии есть термин "пирамида ответственности". Катунова рассказала, что современные государственные экзамены связаны напрямую с органами образования всех уровней и педагоги часто перекладывают психологический груз ответственности на учеников. Отсюда появляется повышенная тревожность, которая может наблюдаться уже с 7-8-х классов. Школьников начинают "пугать" важными тестированиями. И дети получают двойное давление – не только от учителей, но и дома от родителей.

Главная задача мам и пап – снизить стрессовую нагрузку, а не подпитывать ее.

Ситуация осложняется еще и самой процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ. Школьников приводят в незнакомое помещение, осматривают через металлоискатели, несколько раз предупреждают о недопустимости нарушения правил. Такие условия внушают страх, отмечает специалист. Поэтому, чтобы привыкнуть к обстановке, ребята ходят на пробные экзамены, а родители могут поучаствовать в отдельной акции (0+) и сами пройти тестирование.

Важно сохранять спокойствие всем - школьникам, мамам и папам. Ребенок должен понимать, что цена его потенциальной ошибки не такая критичная. Лучше поддержать ученика и обсудить даже худший вариант развития событий.

И наконец, нельзя отменять тренировки. Правильное заполнение бланков, решение тестов, написание сочинений и задач – все это поможет отработать ошибки и увеличит шансы на хорошую сдачу экзаменов, сообщает pravda-nn.ru.

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