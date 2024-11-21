Психолог оценил возможный запрет на соцсети среди детей

Ученые констатируют: перегруженным "цифрой" детям сложнее дается учеба. Даже такая в целом полезная штука как "цифровые книги" с интерактивными визуальными или звуковыми эффектами могут снижать способность понимать саму суть произведения. Дети попросту отвлекаются на дополнительные эффекты, не улавливают главное. Что уж говорить о разных играх и соцсетях, в которых современные подростки проводят чуть ли не большую часть дня. Ухудшается зрение, осанка, нервы… И это волнует, наверное, большую часть родителей, учителей и врачей. Причем во всем мире.

© unsplash

Так, в Австралии проблема вышла на государственный уровень: только что правительство страны внесло в парламент проект закона о запрете пользоваться соцсетями детям младше 16 лет. За нарушение - громадные штрафы. А пускать в Сеть планируют только по удостоверению личности и биометрии.

Похожая история - в Норвегии.

В России к ситуации "дети в Интернете" тоже подходят серьезно. Более 30 миллионов жителей страны - несовершеннолетние. И абсолютное большинство из них активно "зависают" в Сети.

До законодательных запретов у нас пока не дошло, хотя такие предложения звучали, но, например, в российских школах есть занятия по информационной безопасности и цифровой грамотности. Это предусмотрено Концепцией информационной безопасности детей, которую утвердило правительство.

В документе отмечается: "современные дети - первое поколение, чье взросление происходит на фоне стремительно развивающихся информационно-коммуникационных технологий… Их основными интересами являются общение в социальных сетях, просмотр видео и онлайн-игры".

Помогут ли строгие запреты защитить психику детей от ненужной информации?

«Сама инициатива регуляции пользования Интернетом кажется мне здравой. И, кстати, соцсети - действительно самая рисковая его часть, — прокомментировала "РГ" руководитель службы психологической поддержки московской школы 58 Людмила Авдеева. — Однако любой тотальный запрет, особенно для подростка, лишь повысит привлекательность этой области. Тинейджеры - весьма креативны по части нарушения правил. Так, например, я знаю, как подростки обходят запрет на телефоны дома и в школе. Они копят "подарочные" и карманные деньги и просто покупают себе по два/три (максимально я видела у одного ребенка аж 4) аппарата - не навороченных, но с интернетом - и честно сдают один по требованию родителей или учителей»‎.

Но есть еще один важный момент. Для некоторых детей соцсети - единственный способ социализации, поиска друзей или сохранения связи со старыми товарищами.

«А дети с ограниченными возможностями здоровья, запертые в своих домах? Им тоже хочется общаться. И соцсети для них - часто единственная возможность, — говорит психолог. — И надо всегда помнить: вместо соцсетей предприимчивые люди быстро создадут какие-нибудь каналы, просто с другим названием…»‎

Куда важнее запретов, по мнению Людмилы Авдеевой, работать на шаг вперед: на вовлечение детей в офлайн активности, создание привлекательных сообществ, на профилактику буллинга. А еще на вытаскивание из соцсетей родителей. Может быть тогда и у детей не будет потребности зависать в интернете?