Эксперт призвал разделить взрослую и детскую аудиторию соцсетей

Из-за отсутствия специализированных ресурсов несовершеннолетние сталкиваются с неподходящим для них контентом.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев выразил мнение, что подобную идею можно реализовать в рамках госконтракта и под «известным брендом».

«Классические социальные сети рассчитаны на совершеннолетнюю или в лучшем случае на подростковую аудиторию. Например, в США это следует из законодательства о рекламе, поэтому у них минимальный возраст для регистрации — 13 лет. Дети ищут, где им пользоваться цифровыми технологиями, пользоваться всеми этими бонусами, но специализированных детских ресурсов классические социальные сети не предлагают. В результате дети оказываются не на своей площадке, они оказываются на площадке чисто взрослой и с чисто взрослым контентом. На мой личный взгляд, в данном случае в интересах сбалансированного психологического и контентного развития несовершеннолетних эту работу наши крупные социальные сети должны выполнить просто в рамках социальной значимости. В ином случае, как вариант, здесь это может рассматриваться как какой-то госконтракт и так далее. Но в любом случае развести под известным брендом детскую и взрослую аудиторию необходимо».

Парфентьев добавил, что ранее в нашей стране предпринимались попытки создать детские соцсети, но из-за проблем с монетизацией они не увенчались успехом.

«С нашими национальными социальными сетями присутствует проблема — контентно они рассчитаны на совершеннолетнюю аудиторию. Попытка создавать специализированные детские ресурсы была где-то в 2011–2012 годах. Однако они прямо не монетизировались, то есть пользователь не желал платить напрямую за использование этих ресурсов. Возможности для косвенной монетизации, например, через рекламу, были довольно ограничены, при этом затраты на создание подобных ресурсов были серьёзные. В результате они просуществовали столько, сколько хватило стартовых инвестиций, и благополучно ушли. При этом был ещё один минус — они действовали под своими брендами, а не под брендами хорошо известных публичных социальных сетей».

Ранее стало известно, что в Австралии детям до 16 лет ограничили доступ к соцсетям. Постановление опубликовано на сайте премьера Энтони Альбанезе.

В документе сказано, что такое решение «обеспечит более надёжную защиту для молодых австралийцев на критических этапах их развития». Ответственность за соблюдение ограничений ляжет на соцсети, которые должны принять меры, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты. За нарушение закона предусмотрен штраф до 32 млн 300 тыс. долларов США.