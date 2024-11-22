Светоотражатель на ребенке: как правильно его прикреплять

Эксперт Савин: светоотражатели на ребёнке должны быть видны со всех сторон. Зимой темнеет рано, а погода оставляет желать лучшего — сверху наметает, а снизу очень скользко. В таких условиях и взрослый может получить травму, а ребёнок, который идёт из школы или в школу и несерьёзно относится к ПДД, может вообще попасть в беду. Как поможет светоотражатель для детей — читайте в материале.

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Зачем нужны светоотражатели для детей

Как рассказал глава отдела по взаимодействию с организациями Московского горцентра условий и охраны труда департамента труда и соцзащиты населения Егор Савин РИАМО, светоотражатели могут сделать ребёнка заметным в любую погоду и при любых сезонных условиях.

Если правильно прикрепить нашивки на школьника, то водитель увидит его за 150−300 м. За это время он сможет затормозить или хотя бы снизить скорость.

Как выбрать светоотражатели для детей

По словам эксперта, чем больше поверхность светоотражателя, тем эффективнее он будет работать. Но элементы шириной меньше 2 см лучше не брать.

Светоотражатели можно встретить уже встроенные в одежду (например, в кроссовки, спортивную одежду, куртки и рюкзаки). Но можно и дополнительно добавить элементы в виде браслетов, нашивок, наклеек, подвесок, которые хорошо прикрепляются к сумкам, портфелям, самокатам, велосипедам и другим предметам.

Как прикрепить светоотражатели для детей

Их стоит располагать спереди, сзади и по бокам ребёнка, чтобы школьника могли заметить с каждой стороны и в любой позе. Можно прикрепить несколько светоотражателей — много их не бывает.

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