Как отличить простуду от прорезывания зубов?

Прорезывание зубов – процесс, через который проходят все малыши. В этот период могут наблюдаться разные симптомы, в том числе, схожие с ОРВИ. Сейчас, в сезон простуд, родителям приходится особенно непросто: как отличить прорезывание зубов от простуды, и какие меры принять до приема врача?

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Острые респираторные вирусные инфекции – одна из основных причин обращения к педиатру по причине того, что детский иммунитет отличается функциональной незрелостью. Прорезывание зубов начинается в возрасте от четырех до семи месяцев: каждый зубик в среднем прорезывается от двух до восьми дней. У некоторых детей процесс проходит незаметно, у других могут возникать «побочные эффекты», в том числе, как при простуде.

Какие отличительные признаки есть у ОРВИ и прорезывании зубов?

При ОРВИ: температура может подниматься до 38 °C и выше. Выделения из носа в первые дни жидкие, а затем становятся густыми, иногда зелеными. Есть осиплость голоса. Кашель – грубый, сухой, иногда навязчивый и изнуряющий. Слюноотделение – отсутствует, но может проявляться, если болезнь протекает на фоне прорезывания зубов. Слабость – есть, отмечается плаксивость и капризность на фоне интоксикации и плохого самочувствия.

При прорезывании зубов: температура поднимается не выше 38 °C. Выделения из носа могут быть, но редко, отделяемое – жидкое, прозрачное. Осиплости голоса – нет, может быть влажный кашель. Есть боль, зуд, отечность, покраснение десен. Слюноотделение – есть, оно приводит к кашлю и к сыпи вокруг рта. Ребенок капризничает, становится плаксивым, плохо спит, отказывается от еды, кусается (из-за дискомфорта в деснах), часто прикасается к ушам, трет ушки.

Облегчить состояние при болезненном прорезывании зубов помогут: массаж десен; использование безопасных резиновых прорезывателей с жидким содержимым внутри; более частое прикладывание к груди, использование ниблера (емкость из силикона или сеточки с отверстиями, внутрь которой помещаются продукты для жевания), если ребенку уже введен прикорм.

Нередко родители используют стоматологические гели с анестетиками (лидокаин, бензокаин, холина салицилат). Однако, Тамара Казюкова, врач-педиатр, д.м.н., доцент, профессор, кафедра поликлинической и неотложной педиатрии ИМД предупреждает о том, что гели такие имеют краткосрочный эффект, из-за чего родители могут начать использовать их чаще, чем указано в инструкции. В результате бесконтрольного режима дозирования у ребенка может развиться нарастающая интоксикация с угрожающими жизни симптомами, такими как нарушение дыхания, глотания, сердечного ритма и др.

Важно своевременно обратиться к специалисту, чтобы, в случае необходимости, он назначил безопасные препараты для обезболивания, понижения температуры, от насморка и т.д.