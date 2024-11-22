Педиатр ответил, как часто могут болеть дети

В норме дети могут болеть 10–12 раз в год, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» педиатр Евгения Малыгина. По ее словам, есть даже отдельное понятие «часто болеющие дети».

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«Часто болеющие дети — это те дети, которые обладают повышенной восприимчивостью к респираторным инфекциям. ЧБД — это не диагноз. Это лишь та группа детей, которая подлежит более внимательному наблюдению», — объяснила врач.

Педиатр отметила, что дети до шести лет в норме могут болеть шесть — восемь раз в год, а те, кто ходят в детсады, — еще чаще, 10–12 раз. Дети старшего возраста болеют до четырех раз в год. Это связано с тем, что, когда ребенок без опыта в борьбе с инфекцией приходит в сад, его организм сталкивается с большим количеством бактерий и вирусов.

«Если же ребенок болеет чаще, его можно назвать часто болеющим, но при условии наличия «красных флагов». Родители должны помнить, что каждый случай ОРВИ должен заканчиваться скорым выздоровлением, без развития осложнений, приема антибиотиков и т. д.», — добавила Малыгина.

Кроме того, если ребенок часто остается с осложнениями после ОРВИ или болеет круглый год, даже когда не посещает школу или детсад, следует обратиться к педиатру, заключила медик.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что дети обычно не знают, как правильно худеть, и ищут информацию в интернете, что может привести к расстройствам пищевого поведения (РПП). По ее словам, также дети хотят быстрого результата, что может стать причиной булимии, анорексии и компульсивного переедания.