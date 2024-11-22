Всероссийский родительский комитет поддержал 200 лучших идей для школы

Чтобы российские дети получали качественное образование, нужна совместная работа с родительским сообществом, заявил директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко на втором заседании Всероссийского родительского комитета.

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В беседе с порталом «Российское образование» он сообщил, что за два месяца Всероссийский родительский комитет превратился в соратников, которые готовы совместно работать ради качественного образования детей. Родители подключились, в том числе, к формированию рабочих групп и помощи регионам по созданию региональных комитетов.

Члены Всероссийского родительского комитета приняли решение поддержать 200 победителей Конкурса родительских инициатив, чтобы помочь им воплотить в жизнь свои идеи в оформлении школьных пространств. Помощь окажут и тем инициативам, которые не выиграли в конкурсе, но их идеи заслуживают внимания.

«Мы, родители, хотим, чтобы наши дети получали качественное образование. Мы хотим, чтобы они были воспитаны в среде, где формируются духовно-нравственные ценности. Мы хотим, чтобы наши дети получали профессию в лучших вузах страны. Для этого нам необходима совместная работа с педагогами, директорами школ и представителями органов управления образованием в нашей стране. Я уверен, что взгляд родителя на будущую стратегию развития образования не просто важен, он необходим», — резюмировал Федоренко.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что победителями всероссийской олимпиады школьников за прошлый учебный год стали 530 ребят, призёрами — 2569.