Штрафы за шпаргалки начали отменять

В России суды начали отменять штрафы за шпаргалки на экзаменах. Тем, кто уже оплатил штрафы, деньги вернут. Психологи уверены: шпаргалки пишут вовсе не для того, чтобы обмануть. Прежде всего, это психологическая поддержка самого себя. В свою очередь психолог, социолог Анастасия Булгакова в беседе с Авторадио рассказала, почему применять штрафы по отношению к школьникам нельзя.

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"Школьника штрафовать нельзя: он не имеет заработную плату. И в общем-то наличие шпаргалок - это можно считать как дополнительное закрепление домашней работы, заданного материала. Достаточное наказание для такого школьника, вдруг который неправильно поступил, - это удаление из аудитории, перенос экзамена на пересдачу и всё. А применять к школьнику методы, которые мы можем применять ко взрослому человеку - это совершенно неразумно, потому что психика неокрепшая. Тут взрослый человек не каждый выдержит решение суда. А здесь - школьник."

Как отмечают эксперты, сам факт удаления с экзамена для школьника - это уже стресс. А судебные разбирательства могут привести к серьезному психологическому ущербу для ребенка.