В Госдуме указали на серьезную проблему со здоровьем школьников

Даже официальные данные по поводу здоровья школьников сегодня сильно расходятся. По данным Роспотребнадзора, в 2023 году число абсолютно здоровых детей не превышало 12%, а у более половины — есть хронические заболевания.

При этом из доклада об итогах работы Минздрава в 2023 году следует, что почти 30% детей в России по результатам профилактических осмотров признаны полностью здоровыми, у 55% — нет хронических заболеваний, но есть некоторые функциональные нарушения, примерно 15% — имеют хронических заболевания разной степени тяжести.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью «Свободной Прессе» указал на исследование профессора Владимира Базарного, который посвятил теме здоровья школьников несколько десятилетий. Так вот он утверждал, что полностью здоровых детей в российских школах очень мало — около 10%. Причем, за время обучения здоровье значительно ухудшается.

«Есть разные гипотезы по поводу того, почему это происходит. В частности погруженный в тему Базарный говорил, что дети слишком много сидят и, естественно, слишком много пользуются зрением, тем более сейчас, когда есть гаджеты. Достаточно обеспечить часть времени в школе работе стоя, сочетая учебу с элементами производственной гимнастики, то здоровье детей значительно улучшается», — пояснил собеседник издания.

Одновременно серьезной можно назвать и проблему психического здоровья. Согласно заключениям главного психиатра РФ Зураба Кекелидзе, до 30% детей имеют те или иные проблемы с психикой, в частности, так называемую дезадаптацию в обществе.

«Для того, чтобы решать проблему, ее нужно признать. Когда я в Академии образования озвучил данные Минздрава о том, что подавляющее большинство детей у нас здоровы, специалисты из профильных институтов были крайне удивлены. Они считали, что состояние здоровья детей намного хуже. Последний раз я этот вопрос задавал министру здравоохранения в 22-м или 23-м году. И там тоже получилась картина достаточно благостная. Почему? Мне трудно понять, но одна из возможных версий — достаточно поверхностный характер диспансеризации, которая проходит среди школьников», — уточнил парламентарий.

В период обучения более 50% детей приобретают заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и ЖКТ, сказала на днях зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. По словам Смолина, даже этой информации более чем достаточно, чтобы признать проблему.

«Но повторю, есть данные Минздрава. Поэтому если будет проведен круглый стол, мы постараемся разобраться в этих спорных данных. Я думаю, что большинство родителей согласится скорее с Роспотребнадзором и Яровой, чем с позицией министерства здравоохранения», — добавил депутат.

Председатель ГД Вячеслав Володин попросил главу профильного комитета по просвещению собраться с экспертами, учителями, представителями родительского сообщества, министром и обсудить проблему.

Ранее Смолин указал на три важных момента вопроса разгрузки детей в российских школах.