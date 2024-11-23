Эксперты: ожирение у новорожденных зависит от питания матери

Минсельхоз США настоятельно рекомендует беременным придерживаться режима правильного питания, чтобы снизить вероятность ожирения у ребенка. И что самое главное, здоровая диета увеличивает шанс родить ребенка с нормальным весом и темпом роста.

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Для получения соответствующих данных были изучены данные 2800 пар «мать-ребёнок», которыми располагали восемь исследовательских центров Америки. Соблюдение рекомендаций определит здоровье ребенка в первые два года его жизни. Ведомство при подсчетах оценивало Индекс здорового питания (HEI) и эмпирический диетологический анализ воспалительных процессов (EDIP). Первый оценивает сам рацион, а второй — просчитывает вероятность воспалений, вызванных составом пищи.

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