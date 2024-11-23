Протоиерей призвал отправлять первоклассников на работу

Протоиерей Андрей Ткачев призвал отказаться от западной модели воспитания и разрешить детям работать с семи-восьми лет. Ролик со своим мнением он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По мнению священнослужителя, из-за европейской модели воспитания родители сейчас «возводят детей в ранг домашнего бога».

Кроме того, затянувшееся детство мешает дальнейшей семейной жизни, отметил Ткачев. Он считает, что мальчик, выросший в такой парадигме, будет бояться женщин и «станет ядреным онанистом».

Восьмилетний мужчина — это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет — будет строить, нужно будет — будет красить, нужно будет — будет рожать детей, — сказал Ткачев.

В августе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил, что подростков нельзя привлекать к работе на опасных производствах. Парламентарий подчеркнул, что труд не должен наносить ущерб здоровью и учебе ребенка. По его словам, работать можно только с согласия родителей.

До этого Нилов призвал отправлять детей работать как можно раньше. Он отметил, что таким образом дети смогут понять цену заработанного рубля. По его словам, он заработал свои первые деньги в 11 лет.