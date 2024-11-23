Детские врачи будут обязаны выявлять детей, склонных к ожирению

Эндокринологи бьют тревогу: в стране уже около 600 тысяч детей с ожирением, а лишний вес - предвестник завтрашних проблем - есть у каждого пятого ребенка. Но толстые дети сегодня - это серьезно больные молодые и взрослые люди в ближайшем будущем. Поэтому врачи и руководители службы здравоохранения пытаются выработать четкие и понятные шаги по решению этой проблемы.

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В рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" были разработаны схемы раннего выявления диабета - на это нацеливают врачей, которые участвуют в профилактических осмотрах и диспансеризации. Теперь этот опыт организации первичного звена может быть использован в качестве ориентира для выявления детей с лишним весом и ожирением. Такой подход поможет решать проблемы со здоровьем ребенка, пока они не зашли слишком далеко. Как правильно организовать маршрутизацию таких детей, обсуждали ведущие специалисты ведущих федеральных научно-клинических центров:НМИЦ эндокринологии, НМИЦ здоровья детей, РНХЦ им. акад. Б.В. Петровского (подведомственных Минздраву), а также "НИИ педиатрии и охраны здоровья детей" ЦКБ РАН.

"Когда в профилактических осмотрах и при планово-диспансерном наблюдении взрослого населения стало проводиться исследование гликированного гемоглобина в крови, сразу же существенно повысилась выявляемость сахарного диабета. В 2024 году 37,5% впервые установленных случаев сахарного диабета были выявлены именно в первичном звене. Этот значимый диагностический результат получен благодаря совместной работе врачей-профилактологов, врачей общей практики, терапевтов и врачей-эндокринологов", - сказала директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Этот опыт, считает Мокрышева, стоит использовать и для организации работы по профилактике, диагностике и лечению ожирения у детей. Рассчитывать только на детских эндокринологов было бы неправильно - нужны совместные усилия педиатров, семейных врачей.

"Нам важно выработать единые подходы для выявления заболевания, классификации степеней ожирения у детей и маршрутизации. Это требует особого внимания и консолидированного решения всем врачебным сообществом, поскольку речь идет о детях, будущем нашей страны", - подчеркнула Наталья Мокрышева. "Поставлена задача придать профилактике ожирения в детской популяции системный, превентивный и комплексный характер. Нам нужна такая система выявления лишнего веса и ожирения у детей и подростков, чтобы это происходило на самой ранней стадии заболевания, - считает главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России, научный руководитель Института детской эндокринологии "НМИЦ эндокринологии", академик РАН Валентина Петеркова. - Такой контроль должен быть организован в несколько этапов. У нас есть медицинский профилактический осмотр при оформлении ребенка в детский сад - когда ребенку 2-3 года. А дальше необходимо динамическое наблюдение - и в детском саду и позже в школе. Также важны медико-профилактические и санитарно-просветительские мероприятия - в том числе, в территориальных центрах здоровья. Наконец, важно не только диагностировать проблему, но и вовремя заниматься ею".

И лишний вес и, тем более, ожирение должны быть в фокусе внимания педиатров, а дети с таким диагнозом - получать необходимое лечение.

"Правительственная комиссия поставила перед нами задачу всеобщей профилактики ожирения. Ведь профилактика - это когда еще можно что-то сделать. После того, как возникли тяжелые осложнения - такие, как синдром диабетической стопы, - процесс зачастую становится необратимым и требует высокотехнологичного лечения. Именно поэтому нужно выявить группы риска развития подобных осложнений и четко прописать, с какого момента ребенка с избыточной массой тела ведет врач-педиатр, а с какого он передается врачу-эндокринологу", - предложила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине, руководитель "НИИ педиатрии и охраны здоровья детей", академик РАН Лейла Намазова-Баранова

Концепцию распределения ответственности врачей-эндокринологов и врачей-педиатров в ведении детей с избыточным весом и ожирением и проект схемы маршрутизации пациентов представила директор Института детской эндокринологии "НМИЦ эндокринологии", профессор Ольга Безлепкина.

Ситуация с нарушением метаболического здоровья у детей и подростков в России - очень тревожная. Согласно официальной статистике, сейчас у нас насчитывается 592 885 детей с ожирением, 3 285 детей с морбидным ожирением - крайней степенью недуга, чреватой серьезными рисками не только для здоровья, но и для жизни. Вместе с тем, популяционные исследования указывают на более драматичную картину - детей с излишним весом в России в 5-6 раз больше, чем учитывается формально. Эксперты единодушны, что откладывать дальше некуда.

При этом важно не только перестроить работу детских врачей - педиатров и эндокринологов, но и придумать, как подключить к решению проблемы родителей. Именно в семье закладываются привычки и предпочтения в еде, практические модели пищевого поведения. Эксперты отметили, что даже если в школах предлагается правильная еда, дети часто предпочитают обходиться снеками и фастфудом.

Одна из идей, как можно бороться с этим злом, - проводить образовательные циклы для детей и их родителей по примеру "Школ сахарного диабета". Кроме того, говорили участники дискуссии, необходимо изменить организацию и содержание питания в детских садах и школах.

Проект Плана маршрутизации детей с ожирением будет представлен в Минздрав России до конца ноября 2024 года.